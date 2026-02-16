Expoziția CONTINUUM evidențiază tehnica liniilor, așa cum a fost subliniat de către dna dr. Dalina Bădescu, precum și dăruirea și responsabilitatea cu care este introdus un nou artist în spațiul artistic românesc”.

De asemenea, prezența Excelenței Sale, dl Ambasador al României în Cipru, dl. Dan Mihalache, a adus o notă de recunoaștere instituțională și deschidere către dialog cultural. Acesta a punctat: „ cred că (arta Ecaterinei) e un tip de artă care arată cumva o sinergie, o îmbinare a influențelor și experiențelor diverse.”

”În seara aceasta deschidem o expoziție deosebită a unei artiste cu o prezența nouă pe scena de artă din Romania. Ecaterina este o artistă cu o carieră internațională solidă și o practică dedicată artei contemporane. Ea este născută la granița dintre România și Republica Moldova, ulterior s-a mutat în Ucraina, ca mai apoi destinul să o conducă în Armenia, unde și-a început cariera în domeniul artei. De-a lungul anilor, ea a realizat numeroase expoziții în Armenia și în străinătate. A participat la târguri de artă, la bienale și la alte evenimente culturale importante. De asemenea, a înființat o școală de artă și a condus o importantă galerie de artă din Erevan” a făcut o sumară prezentare a artistei Monica Andronic, co-fondatoarea galeriei.

Dna dr. Dalina Bădescu, istoric și critic de artă, consideră că expoziția transmite un mesaj coerent și coagulat, având ca temă principală corpul uman.

”Este pentru mine o surpriză să văd lucrările atât de bine expuse. Cred că pariul pe care l-a făcut Galeria Romană cu arta contemporană este unul de succes, unul câștigat. În primul rând de cât de bine sunt puse în valoare lucrările într-un spațiu care are deja o anumită notorietate pe o direcție, dar asta nu îi limitează potențialul de a prezenta foarte frumos un artist nou. În ceea ce privește expoziția Ecaterinei Vertis, vedem cum se poate construi un discurs contemporan, pornind de la forme care ne duc către o anumită estetică, poate de avangardele istorice, poate de o estetică art deco, care la rândul ei face referire la antichitate, la forme reduse la geometrie, la decorativism, la potențialul de monumentalitate, pe care bineînțeles le regăsim mai ales în epoca modernă; dar iată că și în contemporaneitate el are o valoare la fel de mare, cu un potențial la fel de viu și de universal pe comunicare. Tema principală a lucrărilor expuse în seara aceasta este corpul uman. Fie că îl regăsim în forma lui recognoscibilă, în care îl vedem în proporțiile cunoscute, fie că vedem ușoare deformări care nu pot decât să îi ofere, după cum vă spuneam, un potențial de monumentalitate, de extindere.

Îl vedem descompus până la forțele lui interioare generative, până la forțele de mișcare, vedem compoziții unde geometria aparent începe să se coaguleze în ceea ce ar putea fi corpul uman. Așadar, persistența figurii umane. Cât de departe putem merge cu ea astfel încât să rămână recognoscibilă? Ce valoare mai are astăzi, într-o lume în care am fost obișnuiți cu gestualisme, cu compoziții abstracte? Cât de mult ne mai poate ea comunica, mai ales printr-un discurs oferit de o artistă cu un palmares artistic atât de nuanțat, care parcurge teritorii și culturi diferite? Și, până la urmă, combinația între spațiul pe care Galeria Romană și istoricul pe care Galeria Romană l-a stabilizat în conștiința noastră și lucrările Ecaterinei Vertis reușesc, cred eu cu succes, să transmită un mesaj coerent, coagulat și unul de viitor, în care omul nu poate decât să se regăsească”.

Acesta este universul interior al artistei. Un spațiu al libertății absolute, unde gândul, iubirea și lumina se împletesc într-o curgere continuă, fără început sau sfârșit, fără granite, limite sau constrângeri, sugerând o stare de libertate profundă și de armonie interioară. Picturile sale sunt un jurnal vizual al sufletului, un dialog subtil și sincer cu privitorul.

Fiind la prima expoziție personală în România și cu emoții vizibile, Ecaterina invită privitorii nu să înțeleagă lucrările sale, ci mai de grabă să simtă ce se întâmplă în interiorul lor.

”Expoziția CONTINUUM pentru mine nu este un concept, ci o stare – senzația vieții ca o mișcare continuă, fără început și fără sfârșit. (…) În picturile mele sunt multe linii. Ele continuă, ies dincolo de marginea pânzei, se împletesc, se dizolvă și apar din nou. La fel ca viața.

Suntem obișnuiți să credem că viața noastră începe și apoi se termină. Dar, de fapt, noi suntem doar o continuare a unui ciclu mai mare. Noi continuăm viața. Nu am început acest ciclu și nu îl întrerupem, noi doar îl ducem mai departe. Nu este atât de important cât timp petrecem pe acest pământ, important este ceea ce rămâne după noi.

Noi doar continuăm mișcarea, continuăm liniile începute înaintea noastră. Însă prin mișcările noastre, prin acțiunile noastre, tot ceea ce ne înconjoară se schimbă – se schimbă și linia vieții.

Aceste lucrări nu sunt despre răspunsuri. Ele sunt despre urmărire și despre explorare. (…)

Mi-aș dori să vă permiteți să fiți pur și simplu în interiorul acestui CONTINUUM, ca fiecare dintre voi să își găsească propria linie, să o facă măcar puțin mai bună, să o continue și apoi să o lase să meargă mai departe în CONTINUUM, acolo unde nu există început și sfârșit” (Ecaterina Vertis în deschiderea expoziției).

CONTINUUM va fi deschis până la data de 27 februarie 2026.

Program de vizitare: Luni- Vineri: 10:00 – 18:00, Sâmbătă: 10:00 – 15:00