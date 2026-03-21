O expoziție de referință dedicată operei lui Constantin Brâncuși a fost inaugurată la Neue Nationalgalerie din Berlin, în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului român.

Evenimentul este considerat unul dintre cele mai importante proiecte culturale europene dedicate artistului și a fost organizat în colaborare cu instituții de prestigiu, inclusiv Centre Pompidou. De asemenea, proiectul beneficiază de sprijinul Ambasadei României în Germania și al Institutului Cultural Român, prin reprezentanța de la Berlin.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj public în care și-a exprimat susținerea pentru acest proiect și importanța lui pentru România.

”Cea mai mare expoziţie din Europa dedicată lui Constantin Brâncuşi, la 150 de ani de la naşterea marelui sculptor român, s-a deschis ieri la Berlin la Neue Nationalgalerie. Sunt bucuros că, alături de Preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, şi de Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, am oferit patronajul unui eveniment care arată că valorile culturale autentice ne apropie şi ne unesc. Expoziţia, realizată în colaborare cu Centre Pompidou, beneficiază, de asemenea, de sprijin instituţional din partea Ambasadei României în Republica Federală Germania şi a Institutului Cultural Român, prin Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin. Pentru România, acest moment înseamnă mai mult decât un eveniment cultural. Este o recunoaştere a valorii noastre, a identităţii noastre şi a contribuţiei pe care am adus-o lumii prin una dintre personalităţile care au marcat arta modernă în secolul XX”, a transmis președintele.

Expoziția oferă publicului o perspectivă amplă asupra creației lui Brâncuși și a influenței sale asupra artei moderne europene.

Vizitatorii pot vedea peste 150 de lucrări, printre care sculpturi, fotografii, filme și documente de arhivă. Sunt incluse și unele dintre cele mai cunoscute opere ale artistului, precum „Sărutul”, „Muza adormită” sau „Pasărea în spaţiu”.

Un element special al expoziției îl reprezintă reconstrucția parțială a atelierului lui Brâncuși din Paris, situat pe Impasse Ronsin, oferind o imagine mai apropiată de universul său de creație.

Evenimentele dedicate lui Constantin Brâncuși nu se opresc la Berlin. O altă expoziție importantă, organizată în cadrul Anului Cultural România – Italia 2026, poate fi vizitată la Roma, la Muzeul Mercati di Traiano, până pe 19 iulie.

Aceasta este realizată sub Înaltul Patronaj al președinților României și Italiei și implică mai multe instituții muzeale din România, inclusiv Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Artă din Craiova și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

Un aspect important este că accesul este gratuit pentru cetățenii români și moldoveni.

Președintele a transmis și un mesaj de apreciere pentru instituțiile implicate în organizarea acestor evenimente, subliniind rolul lor în promovarea imaginii României.

”Felicit ambasadele României de la Paris, Berlin şi Roma pentru implicare şi efortul de a organiza aceste expoziţii care cresc vizibilitatea României în Europa şi vǎ invit să descoperiţi această moştenire europeană pe care Constantin Brâncuşi ne-a lăsat-o tuturor”, a mai transmis Nicușor Dan.

Expoziția de la Berlin marchează nu doar aniversarea unui mare artist, ci și reafirmarea contribuției României la patrimoniul cultural european.

Prin amploarea și vizibilitatea sa, evenimentul consolidează poziția lui Constantin Brâncuși ca una dintre figurile esențiale ale artei moderne și aduce în prim-plan moștenirea culturală românească pe scena internațională.