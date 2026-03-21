Conform unor informații publicate de „Cutia Neagră”, provenite din surse interne ale PNL și PSD, cele două partide pregătesc o strategie politică menită să ducă la înlocuirea lui Ilie Bolojan din funcția de premier în perioada următoare.

Nicușor Dan a declarat că susținerea unui premier este decisă de majoritatea parlamentară, în contextul tensiunilor dintre Ilie Bolojan și partenerii de guvernare. Afirmația apare în momentul în care PSD și o parte a PNL analizează schimbarea șefului Executivului.

Întrebat despre posibilitatea schimbării premierului, șeful statului a indicat clar că susținerea unui guvern depinde exclusiv de majoritatea parlamentară. „Sprijinul îl dă majoritatea parlamentară”, a afirmat acesta, sugerând că, în absența acestei susțineri, Ilie Bolojan nu ar mai putea continua la Palatul Victoria.

Această poziționare este interpretată în mediul politic drept un acord tacit pentru demersurile PSD și PNL de a-l înlocui pe actualul premier. Practic, declarația lui Nicușor Dan oferă cadrul constituțional și politic necesar pentru ca schimbarea să fie pusă în aplicare fără blocaje instituționale.

În paralel, tensiunile din interiorul PNL se adâncesc. O tabără tot mai numeroasă din partid contestă conducerea lui Bolojan și pregătește o mutare decisivă în Biroul Politic Național. În acest context, premierul a convocat o ședință la Sibiu, fără a anunța agenda, într-o încercare de a-și testa susținerea internă.

Ilie Bolojan urmărește să obțină un vot de încredere din partea liberalilor, dar în condiții stricte: partidul să îl mențină ca unică propunere pentru funcția de premier. În lipsa acestui sprijin, liderul PNL a sugerat că formațiunea ar putea trece în opoziție, ceea ce ar destabiliza actuala coaliție.

Planul PSD pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan este deja conturat și ar urma să fie pus în aplicare imediat după adoptarea legii bugetului. Surse politice indică faptul că social-democrații vor anunța oficial decizia de a rămâne la guvernare, dar fără actualul premier și fără USR în coaliție.

În cazul în care Ilie Bolojan nu își va da demisia, PSD are pregătit un mecanism politic rapid și eficient. Miniștrii social-democrați ar urma să demisioneze în bloc, ceea ce ar duce automat la căderea Guvernului. Această mișcare este echivalentă, în practică, cu o moțiune de cenzură.

Chiar și în această situație, Guvernul ar putea funcționa interimar timp de 45 de zile, perioadă în care ar trebui să se contureze o nouă majoritate parlamentară. Însă, potrivit unei decizii a Curții Constituționale, un premier demis nu mai poate fi desemnat din nou pentru formarea unui executiv.

Un precedent relevant este cel din 2021, când guvernul condus de Florin Cîțu a căzut după demisia miniștrilor USR. Deși executivul a funcționat temporar, Cîțu nu a mai revenit în funcția de premier.

În acest context, Nicușor Dan nu ar mai putea să îl nominalizeze pe Ilie Bolojan pentru un nou mandat, dacă structura politică a guvernului se schimbă. Astfel, scenariul PSD vizează eliminarea definitivă a lui Bolojan din fruntea executivului.

În interiorul PNL, există deja discuții privind un posibil înlocuitor. Numele cel mai frecvent vehiculat este cel al ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, care ar putea prelua funcția de premier într-o nouă formulă guvernamentală.

În cazul în care va fi îndepărtat, Ilie Bolojan ar putea încerca să forțeze ieșirea PNL de la guvernare și să împingă PSD către o alianță alternativă, inclusiv cu AUR. Dacă acest plan nu va reuși, liderul liberal ar lua în calcul formarea unui nou partid, în colaborare cu membri ai USR, și trecerea în opoziție.