Dan Andronic și Silviu Mănăstire au dezbătut, vineri, la podcastul difuzat de evz.ro mai multe subiecte fierbinți, cu implicații adânci în funcționarea instituțiilor țări. Deși nu este vizibilă, lupta dusă în subteran, între oamenii cu putere, aflați în spatele cortieni, face ravagii la nivel instituțional. După cum a explicat Mănăstrie, este vorba de grupări care se luptă pentru un control total.

În ceea ce-l privește pe Nicușor Dan, președintele pare dezorientat, pierdut total în acest joc la nivel înalt

„În țară este un haos pentru că România nu e condusă. Nicușor Dan este un personaj tragicomic”, a afirmat Mănăstire. În timp ce Dan Andronic a afirmat că țara este lipsită de conducerea unei mâini ferme. „Asistăm la o învolburare ciudată. România e obișnuită să aibă un șef și în oraș nu e un șerif, așa că toată lumea își face de cap.”

Silviu Mănăstrie spune că, în toată această luptă, la mijloc sunt prinși oamenii de rând, care au direct de suferit. Iar în țară nu există autoritate.

„Serviciile, procuratura, mediul de afaceri sunt polarizate. Există o cafteală între diverse tabere care se bat între ele pentru a ajunge la putere. O țară necondusă, în care niște băieți se bat. Ăsta este specificul României. Este o țară condusă prin instituțiile de forță, de servicii și procuratură, DNA. Iar oamenii simpli sunt la mijloc și sunt masă de manevră.”

Mănăstire a fost întrebat de realizatorul podcastului de ce a reapărut pregnant, în peisaj, Călin Georgescu. După o perioadă în care fostul candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024 evitase să mai iasă în public.

„El a căpătat vânt în pupa, după ce avocații săi au reușit să obțină eliminarea unor probe din dosarul principal. Pentru că el are mai multe dosare. S-a reîmprietenit cu fostul său prieten, George Simion. A vrut să-și facă un partid, dar a reintrat în zona AUR”, a explicat jurnalistul.

Acesta l-a descris și pe George Simion, liderul AUR, și despre care a spus că este un simplu executant. „Îl cunosc înainte de a intra în Parlament. E un personaj modest. Un personaj folosit. Tot timpul a fost păpușat. A avut oameni care l-au împins în față. De la Dan Filimon la un moment dat, Dan Filimon e un băiat foarte discret, mare parte din cariera lui Simion i se datorează lui. Este consilier. Un tip apropiat de Serviciul Român de Informații din trecut”, a spus Silviu Mănăstire.