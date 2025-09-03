Federația Greenfield Băneasa, organizație care reprezintă locuitorii cartierului din nordul Capitalei, susține că folosirea drumului forestier din Pădurea Băneasa pentru circulația auto are bază legală, în temeiul unui contract de peaj semnat cu Romsilva. Documentul a fost validat recent de Tribunalul București, care a respins solicitările organizațiilor Eco-Civica și Agent Green de suspendare a acestuia.

Decizia instanței, pronunțată pe 13 august 2025 în dosarul nr. 20468/3/2025, confirmă legalitatea contractului și obligă ONG-urile contestatare la plata a 7.000 de lei cheltuieli de judecată, se arată într-un comunicat transmis către Buletin de București.

Reprezentanții Federației Greenfield precizează că accesul pe traseul Consolight – Padina este permis exclusiv locuitorilor din comunitate, cu respectarea unor reguli stricte:

circulație doar pentru vehicule sub 3,5 tone, la maximum 30 km/h;

interdicția de a staționa pe drum sau în afara lui;

interdicția de a arunca țigări sau alte materiale inflamabile;

interdicția claxonului ori a altor surse de zgomot;

circulație în sens unic, Consolight → Padina;

în weekend, drumul este rezervat pietonilor și bicicliștilor.

Nerespectarea acestor condiții duce la retragerea dreptului de acces.

Federația argumentează că această rută scurtează considerabil timpul de tranzit față de varianta Aleea Teișani, cu un impact mai mic asupra mediului: consum de carburant de patru ori mai redus și emisii poluante de până la opt ori mai scăzute.

Subiectul a reaprins tensiunile dintre comunitatea Greenfield și organizațiile de mediu, după ce Buletin de București a publicat marți imagini cu zeci de autoturisme traversând pădurea printre pietoni și bicicliști.

Activistul Cristian Neagoe, prezent la fața locului, a descris o scenă în care praful ridicat de mașini făcea aerul irespirabil pentru sportivii aflați în zonă.

În plus, fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a criticat public situația, acuzând transformarea drumului forestier într-o „autostradă urbană pentru profit” și susținând că bariera ar fi ridicată preferențial pentru anumite persoane.

În replică, organizația locuitorilor califică declarațiile lui Fechet drept „abuzive și menite să inducă în eroare opinia publică”. Totodată, federația atrage atenția că actualul ministru al Mediului, Diana Buzoiană, nu s-a pronunțat până acum asupra situației, deși a primit o scrisoare oficială din partea lor.