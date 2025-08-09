Fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet (PNL), a transmis sâmbătă că România a reușit să pună în aplicare un program coerent de împăduriri, cu acorduri semnate pentru 14.700 de hectare, dintre care peste 7.886 de hectare deja plantate și alte aproximativ 2.300 de hectare aproape de semnarea contractelor.

„Constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului”, afirmă Fechet, atrăgând atenția că „pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare”. El solicită actualei conduceri a ministerului, reprezentată de Diana Buzoianu (USR), să nu întrerupă programul de împăduriri, amintind că „deșertificarea nu ia pauză”.

Fechet a menționat că la începutul mandatului său a preluat circa 100 de hectare împădurite prin PNRR, iar la finalul acestuia a lăsat 27.000 de hectare validate de Garda Forestieră Națională ca fiind eligibile pentru împăduriri. Dintre acestea, 14.700 de hectare aveau deja contracte semnate, iar peste 7.886 de hectare fuseseră plantate. Alte 2.300 de hectare erau în proces de finalizare a contractelor.

„Am preluat aproape 100 hectare împădurite prin PNRR odată cu mandatul de ministru. Am lăsat 27.000 hectare validate de Garda Forestieră Naţională (GFN) ca fiind eligibile pentru împăduriri, 14.700 hectare semnate de ambele părţi, dintre care peste 7.886 hectare plantate, plus alte 2.300 hectare la o semnătură distanţă (adică până la un total de 17.000 hectare), pe flux, cel mai probabil semnate şi de beneficiari, pe un grafic pregătit”, a scris fostul ministru pe Facebook.

El a declarat că și-ar fi dorit ca acest nivel de implicare și ambiție să fie dus mai departe.

”Pentru mine e mai important să vedem că funcţionează un mecanism care îi era străin României, acela de împăduriri (…) Dacă e să subliniez ceva, atunci ar fi asta: nu există nicio justificare pentru a încetini ritmul. Mai ales că vorbim deja, de peste doi ani, de o întreagă industrie creată în jurul împăduririlor, cu pepiniere şi material săditor pe care nu România nu le avea, cu o piaţă de desfacere care s-a dezvoltat tocmai datorită unei perspective pe termen lung şi a unei finanţări stabile. Acum, constat cu dezamăgire că pădurile sunt primele pe lista de tăieri la Ministerul Mediului”, a mai scris Fechet.

În opinia sa, mai important decât cifrele în sine este faptul că România dispune în prezent de un cadru funcțional care implică fermieri, administrații locale și mediul privat într-un efort comun de extindere a suprafeței forestiere.

”Ultimul lucru de care avem nevoie e un blocaj în lanţ care să frâneze o locomotivă care prinsese viteză (…) Am propus şi am reuşit să creştem în aprilie, prin Ordonanţă de Urgenţă, prima anuală pe care o primesc cei care îşi împăduresc terenurile de la 456 euro la 640 euro / hectar, pentru a-i sprijini pe toţi cei care vor să lase păduri vii, nu terenuri aride, generaţiilor următoare. Dorinţa mea a fost inclusiv să împădurim bretelele de autostradă şi de drumuri expres, însă pentru a reuşi, ai nevoie de terenuri, pe care nu le-am găsit”, a mai transmis fostul ministru.

Fechet face un apel public către actuala conducere a Ministerului Mediului, cerând să nu fie reduse termenele de depunere a proiectelor și să fie susținuți cei care vor să se implice în campaniile de împădurire. ”Pentru că România nu-şi permite un sezon de plantare ratat, în condiţiile în care pierdem în fiecare minut 50 mp prin deşertificare, fac un apel public către actuala conducere a Ministerului Mediului: reconsideraţi decizia de a scurta termenele şi păstraţi vechiul termen de depunere a proiectelor! Sprijiniţi oamenii care vor să planteze, nu-i pedepsiţi din motive birocratice! Sunt oameni care şi-au pus încrederea într-un program funcţional şi o industrie care aşteaptă predictibilitate.”

El subliniază că politicile publice care dau rezultate nu trebuie întrerupte, ci continuate: „România are nevoie de continuitate în politici publice, mai ales acolo unde ele dau rezultate”.

Fechet consideră că problema împăduririlor trebuie tratată cu maximă seriozitate și rapiditate, fiind o prioritate strategică a statului român.