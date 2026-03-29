Potrivit declarațiilor Dianei Buzoianu, procedura de renegociere a contractului ar fi fost întârziată, iar în locul unor discuții de reformă ar fi fost susținută ideea prelungirii actualului document, la solicitarea Sindicatului Silva. Acest contract este descris de ministru ca având prevederi considerate dezechilibrate, cu numeroase beneficii salariale și sporuri, dar și cu mecanisme insuficiente pentru prevenirea și controlul eventualelor nereguli.

Ministrul Mediului susține că membrii Consiliului de Administrație nu au respins imediat propunerea de prelungire, ci au ales să amâne decizia, ceea ce ar indica, în opinia sa, o lipsă de asumare în procesul de reformă instituțională.

”Cu chiu cu vai, acum ceva timp, când şi-au dat seama că nu mai pot fugi de asta, consiliul de administraţie a votat un mandat să înceapă negocierea contractului colectiv de muncă. Ceva efectiv, de atunci până azi, nu prea au făcut în acest sens. Ajungem la momentul de joia trecută, când sindicatul Silva a cerut pe ordinea de zi a şedinţei consiliului de administraţie să nu mai fie nicio renegociere, domnule. Să fie doar prelungit contractul colectiv de muncă (cu alea multe articole aberante cu sporuri, beneficii şi foarte puţine mecanisme de control împotriva corupţiei din sistem) încă un an de zile. Ai zice că membrii consiliului de administraţie aveau de dat un vot simplu: «nu se poate din pixul nostru aşa ceva». Ce credeţi că au făcut membrii consiliului de administraţie, însă? Au amânat votul să se mai gândească puţin. Adică nu a fost clar pentru ei că trebuie respinsă o cerere aberantă, că trebuie deschis contractul colectiv de muncă şi scoase de acolo articolele toxice şi adăugate articolele de reformă”, a explicat ministrul Mediului.

Un alt punct sensibil ridicat de Diana Buzoianu este modul în care reprezentanții Ministerului Mediului din Consiliul de Administrație al Romsilva și-ar fi exercitat mandatul. Aceasta afirmă că poziția exprimată în cadrul ședințelor nu ar fi reflectat în mod corect viziunea ministerului privind gestionarea sustenabilă a pădurilor din România.

Oficialul mai subliniază că, deși mandatul acestor reprezentanți nu este imperativ, există obligația de consultare și coordonare cu ministerul pe teme strategice, mai ales atunci când sunt luate decizii cu impact major asupra sectorului forestier.