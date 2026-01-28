Potrivit explicațiilor oferite de ministrul Diana Buzoianu, reorganizarea este esențială pentru evitarea pierderii unor sume importante de bani pentru România, estimate la peste o sută de milioane de euro.

Procesul de reorganizare a intrat în linie dreaptă, urmând ca în zilele următoare să fie stabilite criteriile care vor sta la baza reformei. În prezent, este în derulare un audit care va determina criteriile ce trebuie luate în calcul pentru reorganizare. Aceste criterii vor fi apoi analizate în Guvern și în coaliție pentru a stabili direcțiile principale ale reformei.

„Există, în momentul de faţă, un audit, vom vedea ce va spune cu privire la criteriile care ar trebui să fie luate în calcul pentru reorganizare. Aceste criterii vor fi discutate apoi în Guvern, în coaliţie, şi pe baza acestor criterii eu sper că chiar săptămâna viitoare să avem o concluzie care sunt direcţiile care ar trebui să fie create ca să putem să deblocăm Hotărârea de Guvern privind reorganizarea de care sunt ataşate peste o sută de milioane de euro”, a declarat Diana Buzoianu.

Adoptarea Hotărârii de Guvern privind reorganizarea Romsilva este crucială, deoarece blocarea acesteia ar genera costuri suplimentare pentru fiecare cetățean. Ministerul Mediului urmărește ca, pe baza auditului și a discuțiilor cu reprezentanții firmei implicate, criteriile necesare să fie definite în scurt timp, astfel încât reformele să fie implementate rapid și eficient.

„Deci dacă noi nu trecem această hotărâre, fiecare dintre noi, fiecare român va plăti pentru că a fost blocată această hotărâre, dar eu nu cred că se va ajunge acolo, tocmai pentru că am avansat şi cu auditul şi discutând cu reprezentanţii firmei respective ne-au spus că vor veni cu criteriile zilele acestea”, a mai spus Buzoianu.

Anterior, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat lansarea procedurii de selecție, de către consiliul de administrație al Romsilva, pentru ocuparea postului de director general al Romsilva.