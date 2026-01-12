Potrivit informațiilor prezentate de ministrul Diana Buzoianu pe Facebook, Daniel Nicolăescu ar fi fost implicat într-o situație de incompatibilitate, întrucât, în perioada în care ocupa o funcție de conducere în cadrul Romsilva, ar fi fost angajat simultan și la o firmă privată, Chimpromet SRL.

Aceeași firmă a câștigat o achiziție publică organizată de Direcția Silvică Vâlcea, instituție în care Nicolăescu era director adjunct la momentul derulării procedurii. Licitația a vizat lucrări de corectare a torenților pentru reducerea riscurilor generate de viituri, proiecte realizate din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Diana Buzoianu a precizat că Ministerul Mediului a demarat controale în zona proiectelor finanțate prin PNRR, iar în situațiile în care vor fi identificate suspiciuni, autoritățile de control vor fi sesizate imediat. Ministrul a subliniat că majoritatea fondurilor europene au fost și sunt utilizate corect, însă acolo unde există abateri de la această regulă nu va fi acceptată folosirea incorectă a banilor publici.

„Gata cu achizițiile publice date cu dedicație! Suntem atenți la toate fondurile europene să fie folosite corect! Un nou potențial caz grav de conflict de interese la Romsilva semnalat de BEI pe care l-am sesizat la ANI: Daniel Nicolăescu, director adjunct al Direcției Silvice Vâlcea, în timp ce ocupa funcția de conducere la Romsilva, era angajat simultan și la firma privată Chimpromet SRL. Exact această firmă a câștigat achiziția publică derulată de Direcția Silvică Vâlcea, cât timp domnul în cauză era director adjunct, licitație cu privire la lucrările de corectare a torentilor pentru reducerea riscurilor generate de viituri (lucrări realizate din fonduri europene din PNRR). Coincidență?”, a scris Buzoianu pe Facebook.

De asemenea, ministrul a confirmat că sesizarea Agenției Naționale de Integritate a fost făcută pe baza suspiciunilor semnalate atât de Banca Europeană de Investiții, cât și de Ministerul Mediului. Cazul va fi urmărit pentru a se stabili concluziile autorităților competente cu privire la posibila încălcare a legislației privind conflictul de interese.

În același context, Diana Buzoianu a anunțat că urmează controale în teren și a subliniat importanța protejării fondurilor publice, arătând că regulile trebuie aplicate în mod egal pentru toți și că transparența în gestionarea banilor europeni și publici nu este opțională.

„Am început controale pe zona de PNRR unde, dacă vor exista suspiciuni, vom anunța imediat autoritățile de control. Majoritatea absoluta a fondurilor au fost si sunt folosite corect – dar acolo unde au existat excepții de la aceasta regula, nu vom accepta folosirea incorectă a fondurilor. Astăzi a fost sesizată Agenția Națională de Integritate și vom urmări cazul pentru a vedea concluziile cu privire la suspiciunile ridicate de BEI și Ministerul Mediului. Autoritățile competente trebuie sa se pronunte în acest caz. Fondurile publice trebuie protejate, iar regulile trebuie să fie aceleași pentru toți! Urmează controale în teren. Transparența nu e opțională”, a mai scris Buzoianu.

