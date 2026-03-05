Premierul Ilie Bolojan a spus că decizia Executivul de a face reforma la Regia Națională a Pădurilor – Romsilva ar trebui să ajute la îmbunătățirea modului în care funcționează instituția și la administrarea mai bună a pădurilor din România. El a explicat, într-o conferință de presă, că, prin aprobarea acestui proiect, se creează condițiile necesare pentru ca această regie importantă să își îmbunătățească activitatea.

În opinia sa, schimbările vor permite reorganizarea instituției pe baze noi, iar mecanismele propuse de ministrul mediului ar putea duce la o gestionare mai eficientă a pădurilor, în avantajul cetățenilor.

Premierul a mai zis că Executivul a adoptat și un act normativ legat de obiectivele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a explicat că executivul a aprobat un memorandum și ultimele măsuri necesare pentru finalizarea cererii de plată de peste două miliarde de euro, care se află în prezent în analiză.

Scopul acestor măsuri este ca România să poată atrage fondurile europene în acest an și să finalizeze programul PNRR în condiții bune până la sfârșitul lunii august.

„Odată cu aprobarea acestui proiect, sunt convins că se creează condițiile necesare pentru îmbunătățirea activității acestei regii importante în România. (…) Creează condițiile pentru ca această regie, de care s-a discutat foarte mult în ultima perioadă, să fie reașezată pe alte baze și, prin mecanismele pe care doamna ministru le-a propus, să avem o administrare mai bună a pădurilor României, în beneficiul cetățenilor. De asemenea, am adoptat un memorandum și ultimele măsuri pentru a finaliza cererea de plată de peste 2 miliarde de euro pe care o avem în analiză, în momentul de față, în așa fel încât să putem absorbi fondurile europene anul acesta și să finalizăm în bune condiții PNRR-ul până la sfârșitul lunii august”, a declarat Bolojan.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat că hotărârea privind reorganizarea Romsilva a fost aprobată în ședința de guvern de joi. Instituția a transmis că această reorganizare face parte din angajamentele asumate prin PNRR și că respectarea acestor obiective este importantă pentru a evita eventuale probleme financiare.

Măsurile adoptate urmăresc simplificarea structurii administrative a regiei, stabilirea mai clară a responsabilităților, întărirea mecanismelor de control intern și accelerarea procesului de digitalizare. Documentul mai prevede reorganizarea teritorială a instituției: numărul direcțiilor silvice va fi redus de la 41 la 19 structuri regionale. Prin această schimbare se dorește eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea deciziilor la nivel regional și un proces decizional mai rapid și mai eficient.