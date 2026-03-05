Premierul Ilie Bolojan a explicat că planul guvernamental urmărește în primul rând eliminarea blocajelor existente în rețelele de transport și distribuție a energiei electrice, care limitează investițiile noi și mențin presiunea asupra prețurilor.

Șeful Executivului a precizat că documentul este rezultatul unor discuții cu Ministerul Energiei și va fi prezentat public până la finalul lunii martie, urmând să includă măsuri concrete care să producă efecte începând din acest an.

„Avem un plan pe care l-am discutat cu domnul ministru pe care îl vom anunţa până la sfârşitul lunii martie, care urmăreşte scăderea preţurilor în zona de energie electrică. Această scădere nu se poate face de pe o zi pe alta, dar sunt câteva direcţii importante pe care le-am discutat şi pe care vom lucra în aşa fel încât să putem să avem efecte începând de anul acesta. E vorba de deblocarea capacităţilor de reţea, desfiinţarea acelor ATR-uri care ne-au acoperit practic întreaga capacitate de racordare la reţelele de electricitate şi trebuie să eliberăm aceste reţele pentru a deschide piaţa pentru cei care vor să investească cu adevărat şi a reduce costurile”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, eliminarea acestor blocaje administrative ar permite apariția unor noi investiții în producția de energie, ceea ce ar contribui direct la creșterea ofertei și, implicit, la scăderea prețurilor pentru consumatori.

Un alt pilon al strategiei prezentate de Ilie Bolojan vizează dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, care ar putea stabiliza piața și ar reduce costurile ridicate din perioadele de consum maxim.

Premierul a explicat că investițiile în acest sector vor fi sprijinite inclusiv prin fonduri din programele europene, în special prin fondul de modernizare, care poate cofinanța proiecte de stocare a energiei.

„E nevoie apoi de creşterea capacităţilor de stocare şi prin programele pe care domnul ministru le-a propus pe fondul de modernizare pentru a cofinanţa investiţii în acest domeniu, prin toate măsurile care au fost luate creşterea capacităţilor de stocare ne va permite să reducem un preţ care este foarte ridicat în orele de vârf în aşa fel încât per total să avem o energie mai ieftină”, a explicat premierul.

În paralel, Guvernul pregătește și un pachet de măsuri administrative menite să accelereze realizarea proiectelor energetice majore, astfel încât investițiile în infrastructură și producție să poată fi implementate într-un timp mai scurt.

„O măsură importantă este cea de a urgenta investiţiile în această zonă şi ministerul Energiei a pregătit un pachet de simplificare. Lucrăm la o listă de obiective strategice pe care să le urmărim în aşa fel încât să scurtăm durata de punere în practică a investiţiilor care înseamnă întăriri de reţele, extinderi de reţele, investiţii în producţie, interconectări, pentru că doar printr-o creştere a capacităţilor de producţie putem în termeni reali să reducem preţul”, a mai transmis Bolojan.

În cadrul aceleiași strategii, premierul Ilie Bolojan a subliniat că performanța companiilor de stat din sectorul energetic are un impact direct asupra nivelului prețurilor din piață.

El a arătat că unele dintre aceste companii controlează o parte importantă din producția de energie a României, iar îmbunătățirea managementului și a eficienței operaționale ar putea contribui la reducerea costurilor.