Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Executivul analizează mai multe măsuri pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la combustibili asupra populației și economiei. Potrivit oficialului, toate partidele din coaliția de guvernare sunt de acord că trebuie luate decizii pentru a tempera efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței energetice.

„Toată coaliția, toți cei implicați (n.r. miniștri și premier) suntem de acord că trebuie să facem lucruri care vor atenua impactul negativ asupra României la prețul la combustibili. La gaze naturale deja am făcut-o, suntem primii din lume care am făcut-o și vom continua să facem acest lucru. Ce pot să vă spun sigur, la nivelul Guvernului, în scenariile pe care acum le lucrăm, de la anumite modificări în spațiul fiscal, pentru anumite categorii, pentru toate categoriile, lucrăm ca să limităm la maxim impactul negativ asupra tuturor. M-am întâlnit cu ei (n.r. cu transportatorii), am discutat, înțeleg cât de important e acest aspect și suntem toți aliniați pentru a lua cea mai bună decizie. Astăzi, România este o piață stabilă, are suficiente rezerve, are contracte în vigoare prin care ne asigurăm că avem suficienți combustibili. În funcție de evoluția prețurilor, suntem pregătiți să intervenim clar pentru limitarea creșterii prețurilor la pompă pentru români. Așa cum am intervenit și în cazul gazelor naturale, cu măsuri eficiente, clare și specifice: noi rute comerciale, noi contracte, limitarea creșterii artificiale a prețurilor, mecanismul prin care am plafonat prețul la gaze naturale și am asigurat un nivel clar pentru încă un an de zile. Suntem pregătiți cu scenarii pentru a interveni eficient.”, a precizat acesta.

Ministrul Energiei a evitat să confirme dacă accizele la carburanți vor fi reduse, precizând că o decizie finală va fi anunțată după finalizarea discuțiilor din cadrul Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Oficialul a subliniat însă că România dispune de rezerve suficiente de combustibil pentru a face față unor eventuale perturbări ale pieței.

Potrivit acestuia, rezervele strategice se ridică la aproximativ două milioane de tone de combustibil, la care se adaugă rezerve tehnice de circa 1,2 milioane de tone. Într-un scenariu extrem, în care România nu ar mai produce sau importa combustibil, aceste stocuri ar putea acoperi necesarul țării pentru aproximativ cinci luni.

În același timp, oficialul a atras atenția că evoluția cotațiilor internaționale este foarte rapidă, precizând că prețul motorinei a crescut semnificativ într-un interval scurt.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că scumpirile de pe piața globală a petrolului sunt legate inclusiv de blocajele din zona strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului la nivel mondial.

”Ceea ce mai trebuie să facem în perioada următoare, pe de o parte, să acţionăm şi am discutat cu domnul ministru Ivan şi astăzi şi ieri pentru a limita efectele asupra economiei româneşti, asupra costului aprovizionării cu motorină, cu benzină, de exemplu, şi aici suntem activi, urmărim ceea ce se întâmplă în pieţe, în mod inevitabil, ceea ce se întâmplă pe piaţa globală ne influenţează, nu putem interveni în această zonă foarte mult, speranţa este ca, într-un termen cât mai scurt, să se clarifice lucrurile în această zonă, să se deschidă practic circulaţia prin strâmtoarea Ormuz, în aşa fel încât petrolierele şi tot ce înseamnă sistemul de aprovizionare global să reintre într-un circuit normal, predictibil, în aşa fel încât lucrurile să fie stabilizate şi aceste creşteri să fie doar nişte creşteri marginale”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a subliniat că autoritățile monitorizează permanent evoluțiile de pe piața energiei și pregătesc măsuri pentru a limita impactul asupra economiei românești.

”Facem ceea ce ţine de guvernul României, de ministerele care sunt implicate pentru a limita aceste efecte”, a menţionat premierul Bolojan.

Guvernul ar putea anunța în perioada următoare deciziile finale privind eventualele intervenții pe piața carburanților, în funcție de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și de dinamica prețurilor internaționale.