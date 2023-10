Warren Buffett spune că o viață de succes, fericită, se reduce la câteva lucruri simple, potrivit Inc.com. Potrivit miliardarului, succesul nu se măsoară întotdeauna în miliardele pe care le ai în bancă, ci în ceva mult mai simplu.

Reţeta anti-eșec dată de miliardarul Warren Buffett

Mulți oameni îi cer sfaturi lui Warren Buffett și le și primesc. CEO-ul Berkshire Hathaway este cunoscut pentru inteligență, dar și pentru succesul investițional pe termen lung. Și de fiecare dată vine cu sfaturi pentru mii de oameni care iau parte la întâlnirea anuală Berkshire Hathaway. Una dintre cele mai importante lecții ale sale este că succesul nu ar trebui să se măsoare prin bogăție sau realizări, ci prin numărul de oameni care, când ești la sfârșit de drum, au o părere bună despre tine.

Într-o prezentare la Universitatea din Georgia, Buffett a fost rugat să spună care este, în opinia sa, definiția succesului. El a răspuns explicând că, pe măsură ce oamenii se apropie de sfârșitul vieții și văd ce moștenire lasă în urmă, singurul lucru care contează cu adevărat ar trebui să fie respectul de care se bucură din partea ceilorlalți. Mai mult, Buffett este de părere că dacă un individ are o avere cu multe zero-uri, viața lui este un eșec, dacă cei din jur au o părere proastă despre el. Iată citatul exact al lui Buffett, care se regăsește și în cartea ”The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life”, a autoarei Alice Schroeder: „Nu-mi pasă cât de mare este contul tău bancar. Ești un ratat”

„Dacă ai ajuns la vârsta mea și nimeni nu are o părere bună despre tine, nu-mi pasă cât de mare este contul tău bancar. Ești un ratat”.

Cei care vor să calce pe urmele lui Buffett și să lase o moștenire pozitivă, trebuie să-și schimbe prioritățile. Iată patru moduri de a face acest lucru, potrivit Inc.com.

1. Conduceți prin propriul exemplu

Adevăratul succes în afaceri nu se referă doar la marjele de profit și la cota de piață, ci și despre un impact semnificativ asupra vieții celor din jur. Faptele vorbesc adesea mai mult decât cuvintele. Așa că deciziile și acțiunile pe care le luați nu trebuie să nu afecteze viața altora.

2. Dați dovadă de empatie

Empatia este o trăsătură extrem de apreciată. Înseamnă să poți intra în pielea altcuiva și să-i înțelegi problemele. Prin cultivarea empatiei, șefii companiilor pot înțelege mai bine nevoile, emoțiile și perspectivele părților interesate. Acest lucru poate duce, în final, la o satisfacție îmbunătățită a clienților, un angajament sporit al angajaților, o colaborare mai puternică și succes pe termen lung.

3. Nu renunța la valori!

Valorile pe care le ai nu ar trebui să se reducă doar la cuvinte, rostite când și când. Ar trebui să fie evidente în fiecare decizie și acțiune pe care o iei. Când vă demonstrați în mod constant valorile, reușiți să creați o legătură mai puternică cu cei din jur și să fiți apreciați pentru asta.

4. Slujiți-i pe alții

Când alegeți să-i slujiți pe alții, asta va fi în beneficiul lor. Încercați să-i puneți în lumina reflectoarelor pe ceilalți și mai puțin pe voi!. Veți fi apreciat.