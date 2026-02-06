One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a înregistrat vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare totală de 174,1 milioane de euro în anul 2025, aferente unei suprafeţe de 57.018 mp de spaţii rezidenţiale şi comerciale.

Aceste rezultate reflectă vânzarea şi pre-vânzarea a 577 de apartamente şi unităţi comerciale, precum şi a 768 de locuri de parcare.

„În 2025, piața rezidențială și-a continuat transformarea, mutându-și accentul de la volum către calitate, locație și comunitate. Activitatea tranzacțională a încetinit la nivelul întregii țări, cu o corecție mai accentuată în zona metropolitană București, în timp ce modificările de TVA introduse la jumătatea anului au amplificat volatilitatea, accelerând deciziile înainte de luna august și temperând ulterior cererea. În acest context, ne-am concentrat pe vânzarea unităților disponibile în dezvoltările aflate aproape de finalizare, unde vizibilitatea execuției susține atât nivelul prețurilor, cât și încasările. Pe de altă parte, este clar că cererea pentru produse noi ONE este foarte robustă – în trimestrul 4 am lansat vânzările în dezvoltarea rezidențială One Academy Club (prima noastră lansare de vânzări din ultimele 17 luni) – și am pre-vândut peste jumătate din unitățile disponibile pentru vânzare în decursul aceluiași trimestru. Această performanță ne confirmă faptul că cererea rămâne solidă atunci când sunt reunite calitatea, locația și credibilitatea livrării și ne determină să accelerăm lansarea de dezvoltări noi”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Creşterea de 18% a preţului mediu de vânzare pe mp în 2025 faţă de 2024 continuă tendinţa ascendentă observată pe parcursul anului 2025 şi a fost determinată în principal de mixul de vânzări, care a constat preponderent din unităţi aflate în stadii avansate de construcţie, precum One Lake District, One High District şi One Lake Club.

În T4 2025, One United Properties a lansat vânzările pentru noua sa dezvoltare, One Academy Club, iar echipa de vânzări a pre-vândut numai în acest trimestru 80 din cele 156 de unităţi disponibile pentru vânzare.

One Academy Club a reprezentat prima lansare de vânzări a Companiei din mai 2024, întrucât, pe parcursul anului 2025, Compania a continuat să se concentreze pe vânzarea unităţilor disponibile în dezvoltările aflate aproape de finalizare, contribuind astfel la creşterea preţului mediu de vânzare pe mp.

La 31 decembrie 2025, 74% din unităţile aflate în construcţie erau deja pre-vândute, 999 de unităţi fiind disponibile în portofoliul echipei de vânzări. În plus, un total de 128 de unităţi finalizate erau disponibile pentru vânzare, aproximativ jumătate dintre acestea fiind localizate în dezvoltări finalizate în ultimele 12 luni.

Pentru a răspunde cererii şi a capta interesul din segmentul rezidenţial premium al pieţei, Compania intenţionează să îşi extindă portofoliul de vânzări în 2026 prin lansarea noilor dezvoltări One City Club, One Cotroceni Towers şi One Park Lane în Bucureşti, One Mamaia Nord Faza 3 în Constanţa, precum şi o nouă dezvoltare rezidenţială în Sibiu.

Sumele contractate care urmează să fie încasate în baza acordurilor încheiate cu clienţii oferă vizibilitate asupra încasărilor viitoare de numerar. La 31 decembrie 2025, acestea se ridicau la 353,8 milioane de euro, ce vor fi încasate până în 2028. În plus, 152,4 milioane de euro au fost încasate numai în anul 2025. Aceste încasări deja contractate susțin un flux de numerar predictibil în următorii trei ani.

Divizia comercială a continuat să contribuie la veniturile recurente ale One United Properties. Chiria nominală pentru portofoliul de închirieri a ajuns la 29,1 milioane de euro în anul 2025, în creştere cu 4% faţă de 2024.

În 2025, One United Properties a închiriat şi pre-închiriat 13.720 mp de spaţii de birouri şi retail din cadrul portofoliului său comercial. În plus, Compania a semnat mai multe prelungiri ale contractelor de închiriere pentru o suprafaţă totală de 23.032 mp.

La 31 decembrie 2025, portofoliul comercial operaţional însuma 152.000 mp GLA, cu o rată de închiriere de 97%.

„Ceea ce a devenit evident în 2025 este faptul că atât cumpărătorii, cât şi chiriaşii sunt din ce în ce mai selectivi, iar capacitatea de execuţie contează mai mult decât oricând. În Bucureşti, acest context se manifestă pe fondul unei oferte structural limitate, care continuă să susţină dezvoltările bine poziţionate, cu un progres vizibil al lucrărilor de construcţie. Alături de portofoliul nostru de livrări şi de un portofoliu comercial care generează venituri recurente, dezvoltăm totodată următoarea etapă de creştere prin extinderea dincolo de Capitală, având la bază aceleaşi fundamente care au făcut din Bucureşti o piaţă atât de puternică pentru noi: cererea, dimensiunea şi nevoia clară de dezvoltări moderne. După ce am anunţat în cursul anului trecut intrarea pe piaţa din Sibiu, am continuat în această direcţie şi în T4 2025, prin anunțarea extinderii dezvoltărilor companiei în Constanţa, consolidându-ne prezenţa într-o piață cu potenţial ridicat, unde observăm o cerere solidă şi o ofertă modernă limitată”, a declarat Andrei Diaconescu, co-CEO One United Properties.

La 31 decembrie 2025, One United Properties avea în construcţie un total de 3.655 de unităţi, precum şi 45.500 mp de spaţii de birouri şi comerciale, cu o valoare totală brută de dezvoltare (GDV) de peste 1,4 miliarde de euro.

În anul 2025, One United Properties a finalizat 138 de unităţi în cadrul One Lake Club (Faza 2), 86 de unităţi în cadrul One Mamaia Nord Faza 2 şi 151 de unităţi în cadrul One North Lofts. Dezvoltările One Herăstrău Vista şi One Floreasca Towers sunt programate pentru finalizare în primul trimestru din 2026.

La 31 decembrie 2025, One United Properties avea în proprietate sau a încheiat pre-contracte de cumpărare pentru 504,1 mii mp de terenuri pentru dezvoltarea ulterioară, cu drepturi totale de construire supraterane brute (GBA) de peste 1,3 milioane mp.

Toate aceste terenuri se află în prezent în faza de planificare, având o valoare brută de dezvoltare (GDV) estimată la 2,7 miliarde de euro. Grupul estimează construirea pe aceste parcele a peste 11.000 de apartamente, servicii pentru comunităţi, precum şi 106 mii mp de clădiri comerciale pentru închiriere.

Dintre clădirile comerciale, 99 de mii mp vor găzdui spaţii de birouri, iar restul de 7 mii mp vor fi destinaţi hotelului Hoxton, amplasat în cadrul unor clădiri care vor fi restaurate.