Ministerul Sănătăţii a informat sâmbătă că, în urma incendiului produs la un imobil de locuinţe din Sectorul 5, 17 persoane au necesitat îngrijiri medicale şi au fost transportate la spitalele clinice de urgenţă din Capitală.

”În urma incendiului izbucnit astăzi, la un imobil de locuinţe din Sectorul 5, un număr de 17 persoane au necesitat îngrijiri medicale de specialitate şi au fost transportate la spitalele clinice de urgenţă din Capitală”, au transmis, sâmbătă, oficialii Ministerului Sănătăţii.

Aceştia prezintă situaţia transportării pacienţilor la unităţi medicale:

Spitalul Clinic de Urgenţă Bagadasar-Arseni – 5 pacienţi

Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca- 5 pacienţi

Spitalul Universitar – 3 pacienţi

Spitalul Militar Central- – 2 pacienţi

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu – 2 pacienţi

”În afară de bărbatul în vârstă de 60 de ani transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar- Arseni care este intubat, în stare gravă, ceilalţi 16 pacienţi sunt conştienţi, stabili, expuşi doar la fum”, au precizat oficialii Ministerului Sănătăţii.

Sâmbătă, un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul cinci al unui bloc cu 11 etaje din Bucureşti, producând degajări semnificative de fum. 152 de persoane au fost evacuate sau au părăsit clădirea pe cont propriu, iar 17 dintre acestea au fost transportate la spital.

Alexandru Rogobete a vizitat sâmbătă, la Timişoara, şantierul Centrului de Mari Arşi, declarând că până la sfârşitul acestui an clădirea va fi finalizată în proporţie de 95%, iar până la finele lunii martie a anului viitor vor fi instalate şi noile echipamente.

”Sigur că pentru o clădire atât de complexă este nevoie de o serie de avize de funcţionare, dar şi de o testare a tuturor funcţiunilor, astfel încât lucrurile să poată fi în siguranţă atunci când intră primul pacient. Păstrăm ritmul accelerat pe care îl au acum constructorii”, a afirmat ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, într-o conferinţă de presă.

La Târgu Mureş ritmul de realizare a noului Centru de Mari Arşi este unul bun, iar construcţia va fi finalizată tot în primăvară.

”Cele două centre, Timişoara şi Târgu Mureş, vor fi date în folosinţă cam în aceeaşi perioadă. Pentru un termen larg şi acceptat de toată lumea, aş spune vara anului viitor, în ambele centre pot intra pacienţi cu arsuri grave”, a precizat Alexamdru Rogobete.

Întrebat despre personalul necesar pentru Centrul de Mari Arşi de la Timişoara, ministrul Sănătăţii a explicat că o parte din angajaţi vor fi mutaţi din clădirile vechi în sediul nou, însă va fi nevoie şi de suplimentarea numărului de posturi.