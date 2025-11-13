Piața de birouri din București intră într-o nouă etapă de dezvoltare, după un an în care nu a fost finalizată nicio clădire nouă. Conform raportului Bucharest Office Marketbeat Q3 2025, publicat de Cushman & Wakefield Echinox, stocul de proiecte aflate acum în construcție a ajuns la aproximativ 169.500 mp, toate cu termen de finalizare până în 2027.

Această relansare vine într-un moment în care companiile au tranzacționat 197.200 mp de birouri în primele nouă luni ale anului, chiar dacă volumul este cu 25% sub nivelul din 2024. Totuși, în lipsa livrărilor noi, rata de neocupare a scăzut la 12,8%, cea mai redusă valoare din ultimii cinci ani.

Analiza arată că doar în trimestrul trei au fost închiriați 75.800 mp, acesta fiind cel mai activ trimestru al anului. Cererea s-a concentrat în zonele cu infrastructură bună: Center-West (Politehnica–Grozăvești), Floreasca–Barbu Văcărescu, Dimitrie Pompeiu și CBD, fiecare cu ponderi semnificative în totalul tranzacțiilor.

În total, stocul de birouri al Capitalei a ajuns la 3,43 milioane mp, ceea ce reprezintă 15% din întreaga ofertă a Europei Centrale și de Est.

Două clădiri noi au intrat în construcție în trimestrul al treilea, iar portofoliul de dezvoltări active a crescut semnificativ. Printre cele mai importante proiecte aflate acum în derulare se numără:

Timpuri Noi Square – faza nouă (Vastint) – 55.000 mp

ARC Project (PPF Real Estate) – 30.000 mp

Promenada Offices (NEPI Rockcastle) – 23.400 mp

One Technology District (One United Properties) – 20.600 mp

AFI Central Tower, reconversia fostei clădiri Bancorex – 28.000 mp

U-Center III (Forte Partners) – 12.500 mp

Mădălina Cojocaru, Partener Office Agency la Cushman & Wakefield Echinox, confirmă dinamica pozitivă a pieței:

„AFI Europe, Forte Partners, Vastint, PPF Real Estate, and NEPI Rockcastle are among the most active office developers, with projects of €200–250 million being under construction in Bucharest. We are seeing a recovery of interest in both office development activity and in the acquisition of such properties, coming from Romanian and foreign capital. (…) At the same time, more companies are asking employees to return to the office, which will drive demand for office space.”

Declarația subliniază atât interesul crescut pentru investiții, cât și tendința companiilor de a readuce angajații la birou, ceea ce contribuie la consolidarea pieței.

Raportul notează că în trimestrul al treilea chiriile nu au înregistrat variații majore. În CBD, proprietățile de top solicită 20–21 euro/mp/lună, în timp ce zonele centrale se situează între 15–18,5 euro/mp/lună, iar zonele periferice între 9–13,5 euro/mp/lună.

Pentru următoarele 12–18 luni, sunt anticipate doar creșteri ușoare, în special în zonele cu cerere ridicată și pipeline robust.