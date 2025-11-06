În ultimii ani, în special după pandemia de coronavirus, telemunca a devenit din ce în ce mai căutată printre angajați. Munca de acasă promite flexibilitate, economii de timp și confortul propriului cămin.

La prima vedere, telemunca pare un câștig atât pentru angajat, cât și pentru angajator, dar în spatele acestei libertăți apar costuri care sunt, adesea, trecute cu vederea.

În aceste costuri intră atât cele de natură financiară, cât și impactul pe care telemunca o are supra sănătății mentale, socializării și productivității.

Chiar dacă telemunca reduce cheltuielile cu transportul sau mesele în oraș, lucrul de acasă vine cu propriile costuri financiare.

Unul dintre cele mai evidente este investiția în echipamente și tehnologie. Laptopuri performante, căști cu microfon, camere web de calitate și software specializat devin necesare pentru a putea lucra eficient, iar nu toate companiile acoperă integral aceste cheltuieli.

Prețurile pentru echipamente, pe un site de produse electronice și electrocasnice cunoscut din România, sunt:

Laptop – 1.099 și 28.599 lei

Căști/căști cu microfon – 10.84 și 7.499 lei

Microfon – 71 și 1.699 lei

Cameră web – 99 și 1.999 lei

Monitor – 286 și 10.999 lei

Tastatura – 17,91 și 1.549 lei

Mouse – 9,99 și 1.499 lei

Pe lângă echipamente, facturile casnice cresc. Un birou acasă necesită lumină, încălzire sau aer condiționat, iar internetul de mare viteză devine indispensabil.

Pentru unii angajați, amenajarea unui spațiu de lucru adecvat presupune mobilier ergonomic sau alte investiții de confort, care se adaugă la costurile lunare.

Într-un cunoscut magazin de mobilier din România, prețurile pentru birouri încep de la 99 de lei și pot ajunge până la 3.199 de lei.

În ceea ce privește scaunele, în același magazin, acestea costă între 119 și 1.999 lei.

Un PC de birou obișnuit, folosit pentru navigare pe internet sau procesarea documentelor, consumă între 50 și 100 W pe oră. Într-o zi de lucru de opt ore, asta înseamnă aproximativ 0,4–0,8 kWh, adică un cost de 0,4–0,8 lei pe zi, la prețurile curente ale energiei electrice.

Pentru cei care folosesc calculatoare mai puternice, cu procesoare performante și plăci video dedicate, consumul urcă semnificativ, între 200 și 400 W pe oră. Astfel, aceleași opt ore de muncă pot genera un consum de 1,6–3,2 lei pe zi. Chiar și laptopurile, mai economice, au un consum de 30–60 W pe oră, ceea ce înseamnă 0,24–0,48 lei pe zi pentru o zi obișnuită de lucru.

Lipsa interacțiunii directe cu colegii poate duce la izolare socială și sentimentul de singurătate, afectând moralul și motivarea.

În același timp, granițele dintre viața personală și cea profesională se estompează rapid. Munca devine prezentă și în timpul liber, iar angajații simt presiunea de a fi disponibili permanent. Această suprasolicitare poate duce la stres cronic și burnout, afectând sănătatea pe termen lung.

Aceste costuri psihologice, deși mai greu de cuantificat, sunt la fel de reale ca cele financiare și pot transforma telemunca într-un mediu provocator pentru sănătatea emoțională a angajaților.