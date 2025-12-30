Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că ambulatoriile de specialitate intră pe un traseu de dezvoltare care ar trebui să corecteze problemele acumulate în ultimii ani. Potrivit acestuia, componenta ambulatorie a sistemului medical a fost mult timp subdimensionată și excesiv birocratizată, ceea ce a limitat capacitatea de răspuns pentru pacienți.

Noile modificări legislative repoziționează ambulatoriul ca punct de acces rapid la diagnostic și tratament, în paralel cu acordarea unor instrumente administrative suplimentare managerilor de spitale. Scopul declarat este o organizare mai eficientă, mai flexibilă și adaptată nevoilor reale ale comunităților locale.

„Ambulatoriile de specialitate intră, în sfârşit, pe drumul corect de dezvoltare şi de creştere reală a capacităţii de răspuns pentru oameni. După ani în care această componentă esenţială a sistemului medical a fost subdimensionată şi birocratizată excesiv, ultimele modificări legislative reaşază ambulatoriul acolo unde trebuie să fie: un punct de acces rapid la diagnostic şi tratament pentru pacienţi. În paralel, am crescut numărul de instrumente administrative la dispoziţia managerilor de spitale, astfel încât activitatea din ambulatoriu să poată fi organizată mai eficient, mai flexibil şi adaptată nevoilor reale ale comunităţii”, a scris ministrul, pe Facebook.

Ambulatoriile pot avea program prelungit până la ora 20:00, acolo unde este posibil și necesar, în special în specialitățile cu adresabilitate mare. În același timp, organizarea programului și rotația medicilor se vor face mai simplu, cu reducerea raportărilor considerate inutile.

Ministrul a arătat că aceste ajustări permit utilizarea mai eficientă a resursei umane și extinderea activității exact în zonele unde cererea este ridicată, fără a încărca suplimentar sistemul cu proceduri administrative.

De la începutul anului viitor, punctul de plată per serviciu medical în ambulatoriu crește la 6,5 lei, o corecție despre care ministrul spune că era necesară pentru susținerea reală a activității.

În același timp, medicii care lucrează în ambulatoriile integrate ale spitalelor vor beneficia de drepturile salariale corespunzătoare secțiilor sau compartimentelor în care sunt încadrați, pe toată durata activității.

Potrivit Ministerului Sănătății, aceste măsuri oferă managerilor pârghii concrete pentru a extinde programul, a crește capacitatea de răspuns și a reduce presiunea pe unitățile de primiri urgențe.

„Prin aceste măsuri, managerii de spitale au pârghii clare pentru a utiliza mai bine resursa umană, a extinde programul acolo unde este nevoie şi a creşte capacitatea de răspuns a ambulatoriilor. Ambulatoriul este cheia unui sistem medical modern: diagnostic mai rapid, tratament la timp, monitorizare continuă şi presiune mai mică pe spitalele de urgenţă. Pentru pacienţi, înseamnă timp câştigat, acces mai uşor şi mai multă predictibilitate. În paralel, prin PNRR, au fost reabilitate şi dotate corespunzător 69 de ambulatorii de specialitate din toată ţara, investiţii care se văd în infrastructură modernă, echipamente performante şi condiţii mai bune pentru oameni şi pentru personalul medical”, anunţă Rogobete.

Începând de anul viitor, vor funcționa și trei programe naționale noi, finanțate direct de Ministerul Sănătății. Este vorba despre screeningul neonatal, screeningul pentru cancerul de col uterin, sân și prostată, precum și programul de îngrijiri paliative și îngrijiri la domiciliu.

„O mare parte din aceste servicii se vor realiza în ambulatoriu, consolidând rolul acestuia ca pilon central al prevenţiei, diagnosticului precoce şi îngrijirii continue”, arată ministrul.

Potrivit ministrului, beneficiile pentru pacienți se traduc prin acces mai rapid la medici și investigații, timp de așteptare redus și servicii medicale mai aproape de casă, într-un sistem mai predictibil și mai eficient.