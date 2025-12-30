Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți înființarea programului național AP-ROBOTICA, prin care spitalele publice vor primi finanțare dedicată pentru kiturile și consumabilele necesare intervențiilor de chirurgie robotică.

Potrivit ministrului, noul program vine să corecteze o situație considerată inechitabilă, în care spitalele dispuneau de tehnologie de ultimă generație, dar nu aveau un mecanism public clar pentru acoperirea costurilor aferente utilizării acesteia.

„Tot mai multe spitale publice din România au astăzi în dotare roboți chirurgicali de ultimă generație, utilizați în intervenții complexe de oncologie, neurochirurgie, chirurgie generală sau ortopedie. Tehnologia există. Profesionalismul există. Dar, până acum, pacienții nu au putut beneficia la adevărata capacitate de aceste intervenții pentru cǎ nu a existat un mecanism public clar de finanțare pentru chirurgia robotică. Corectăm această inechitate”.

Conform ministrului Sănătății, finanțarea directă a consumabilelor va permite efectuarea intervențiilor complexe de chirurgie robotică în spitalele publice din România, reducând astfel nevoia pacienților de a apela la tratamente în afara țării.

„Concret, AP-ROBOTICA permite ca intervențiile de chirurgie robotică să fie realizate în spitalele publice din România, fără ca pacienții să fie nevoiți să caute soluții în afara țării. Programul se adresează tuturor spitalelor publice care dețin roboți chirurgicali, indiferent de specialitate, și creează premisele dezvoltării unor centre de excelență în chirurgie robotică, la nivel național”.

Programul se adresează tuturor unităților sanitare publice care dispun deja de roboți chirurgicali, indiferent de domeniul medical, și urmărește dezvoltarea unei rețele de centre de excelență la nivel național.

Ministrul a subliniat că investiția în chirurgia robotică nu reprezintă doar un pas tehnologic, ci și o măsură cu impact direct asupra eficienței sistemului de sănătate, pe termen lung.

„Chirurgia robotică înseamnă mai mult decât tehnologie. Înseamnă durată mai scurtă de spitalizare, mai puține complicații postoperatorii, rezultate funcționale și oncologice mai bune, recuperare mai rapidă și, în final, o calitate a vieții semnificativ îmbunătățită pentru pacienți. La nivel de sistem, aceste beneficii se traduc prin economii pe caz, eliberarea paturilor de spital și creșterea eficienței spitalelor publice, aliniind România la standardele internaționale”.

Potrivit Ministerului Sănătății, ordinul de ministru care reglementează înființarea programului AP-ROBOTICA a fost publicat în transparență decizională, urmând ca mecanismul de finanțare să devină operațional începând cu anul 2026.