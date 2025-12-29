Ordinul de ministru care creează programul AP-STOMA a fost publicat luni în transparență decizională și vizează dezvoltarea serviciilor de stomatologie în spitalele publice. Potrivit lui Alexandru Rogobete, mai multe unități sanitare din România și-au exprimat deja intenția de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi.

„V-am consultat şi majoritatea dintre voi aţi spus un lucru foarte clar: stomatologia trebuie să fie dezvoltată şi în spitalele publice. Aveţi dreptate! În România există spitale care şi-au exprimat dorinţa de a dezvolta intervenţii stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Avem chiar şi un spital nou, construit în Sectorul 4, dedicat acestui tip de intervenţii”, a transmis ministrul pe Facebook.

Ministrul Sănătății a explicat că, până în prezent, dezvoltarea stomatologiei în sistemul public a fost frânată de lipsa unei viziuni coerente și a unui mecanism de finanțare clar, care să încurajeze spitalele să ofere aceste servicii.

În acest context, Ministerul Sănătății a lucrat împreună cu specialiștii din domeniu la conturarea unei soluții concrete.

„M-am consultat cu specialiştii din domeniu. Iar împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătăţii am livrat o soluţie concretă. Astăzi am pus în transparenţă decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-STOMA”, a precizat Rogobete.

Potrivit ministrului, AP-STOMA este un program elaborat, derulat și finanțat de Ministerul Sănătății și va fi implementat prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie.

„AP-STOMA este elaborat, derulat şi finanţat de Ministerul Sănătăţii şi se implementează prin unităţi sanitare publice care au sau vor avea în structură secţii sau compartimente de stomatologie. Programul permite realizarea tratamentelor stomatologice definitive, inclusiv a celor complexe”, a transmis ministrul Sănătății.

Prin programul AP-STOMA vor putea fi finanțate o gamă largă de cheltuieli necesare tratamentelor stomatologice în sistemul public, printre care:

-medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală;

-analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților;

-echipamente medicale esențiale, precum unituri dentare, aparatură de radiologie și imagistică, sisteme de -sterilizare, dotări pentru bloc operator, ATI și laborator;

-consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare;

-service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare.

Ministrul Sănătății subliniază că programul reprezintă un pas important pentru integrarea reală a stomatologiei în sistemul public de sănătate.

„Este un pas necesar pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu, ci un serviciu medical accesibil în sistemul public, acolo unde este nevoie de el. Aşa construim politici publice reale: ascultând oamenii, consultând specialiştii şi livrând soluţii concrete”, a afirmat Alexandru Rogobete.

După etapa de transparență decizională, ordinul urmează să fie adoptat și aplicat în unitățile sanitare publice care îndeplinesc condițiile prevăzute.