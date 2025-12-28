Alexandru Rogobete, detalii de ultimă oră despre transferul de urgență al pacienților cu arsuri severe de la Onești la un spital din Belgia
Doi pacienți cu arsuri grave, afectând peste 60% din suprafața corporală, în urma exploziei de la Onești, județul Bacău, au fost transferați cu succes la un spital din Belgia, unde pot beneficia de tratament de înaltă specializare.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mulțumit Forțelor Aeriene Române, Departamentului pentru Situații de Urgență, Serviciului Județean de Ambulanță și tuturor profesioniștilor implicați pentru coordonarea impecabilă a transferului, realizat într-un timp critic.
De asemenea, ministrul a recunoscut pe Facebook sprijinul doamnei Monica Althamer pentru facilitarea accesului pacienților la Spitalul Universitar Charleroi.
Creștere a numărului de pacienți cu arsuri severe în ultimele zile, cauzele fiind diverse
În ultimele zile, la nivel național s-a înregistrat o creștere a numărului de pacienți cu arsuri severe, cauzate de violență, autoagresiune, incendieri intenționate, instalații improvizate și electrocuții.
Această situație pune presiune semnificativă asupra sistemului medical și generează suferință profundă pacienților și familiilor lor, subliniază Alexandru Rogobete. România înregistrează un număr mult mai mare de cazuri severe de arsuri decât media Uniunii Europene, evidențiind necesitatea conștientizării responsabilității individuale și colective.
Construcția celor două centre de tratament pentru arși grav de la Timișoara și Târgu Mureș este finalizată în proporție de peste 90%. Începând cu anul viitor, pacienții vor putea fi tratați în țară, în condiții moderne și sigure, spune ministrul Alexandru Rogobete.
Totuși, prevenția și responsabilitatea rămân esențiale pentru protejarea vieților și pentru a permite sistemului medical să facă față numărului mare de pacienți.
Ministrul a subliniat că evitarea acestor situații este vitală, atât pentru siguranța oamenilor, cât și pentru eficiența îngrijirii medicale.
Postarea integrală a ministrului Sănătății
„Cei doi pacienți cu arsuri severe, cu peste 60% din suprafața corporală, în urma exploziei de la Onești, județul Bacău, au fost transferați în condiții de siguranță la un spital din Belgia, unde pot beneficia de tratament specializat de înalt nivel.
Mulțumesc Forțelor Aeriene Române, Departamentului pentru Situații de Urgență, Serviciului Județean de Ambulanțǎ și tuturor profesioniștilor implicați pentru coordonarea impecabilă a acestui transfer complex, realizat într-un timp critic. Mulțumesc, de asemenea, doamnei Monica Althamer pentru sprijinul acordat și pentru facilitarea accesului pacienților la Spitalul Universitar Charleroi.
În paralel, în ultimele zile, se înregistrează la nivel național un număr crescut de pacienți cu arsuri severe generate de violență, autoagresiune, incendieri intenționate, utilizarea unor instalații improvizate, dar și de electrocuții apărute ca urmare a neglijenței. Aceste situații pun o presiune majoră asupra sistemului medical și produc suferință profundă pacienților și familiilor acestora.
România are, din păcate, spre deosebire de multe alte state, un număr foarte mare de pacienți cu arsuri severe, depășind media Uniunii Europene. Această realitate arată cât de necesară este conștientizarea responsabilității individuale și colective.
În România, construcția celor două centre pentru arși grav este finalizată în proporție de peste 90%, la Timișoara și Târgu Mureș. Începând de anul viitor, pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați aici, acasă, în condiții moderne și sigure.
Însă responsabilitatea, prevenția și evitarea acestor situații rămân vitale, pentru ca sistemul să poată face față numărului mare de pacienți și pentru a proteja vieți”, a scris ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook, duminică, 28 decembrie.
