Doi pacienți cu arsuri grave, afectând peste 60% din suprafața corporală, în urma exploziei de la Onești, județul Bacău, au fost transferați cu succes la un spital din Belgia, unde pot beneficia de tratament de înaltă specializare.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mulțumit Forțelor Aeriene Române, Departamentului pentru Situații de Urgență, Serviciului Județean de Ambulanță și tuturor profesioniștilor implicați pentru coordonarea impecabilă a transferului, realizat într-un timp critic.

De asemenea, ministrul a recunoscut pe Facebook sprijinul doamnei Monica Althamer pentru facilitarea accesului pacienților la Spitalul Universitar Charleroi.

În ultimele zile, la nivel național s-a înregistrat o creștere a numărului de pacienți cu arsuri severe, cauzate de violență, autoagresiune, incendieri intenționate, instalații improvizate și electrocuții.

Această situație pune presiune semnificativă asupra sistemului medical și generează suferință profundă pacienților și familiilor lor, subliniază Alexandru Rogobete. România înregistrează un număr mult mai mare de cazuri severe de arsuri decât media Uniunii Europene, evidențiind necesitatea conștientizării responsabilității individuale și colective.

Construcția celor două centre de tratament pentru arși grav de la Timișoara și Târgu Mureș este finalizată în proporție de peste 90%. Începând cu anul viitor, pacienții vor putea fi tratați în țară, în condiții moderne și sigure, spune ministrul Alexandru Rogobete.

Totuși, prevenția și responsabilitatea rămân esențiale pentru protejarea vieților și pentru a permite sistemului medical să facă față numărului mare de pacienți.

Ministrul a subliniat că evitarea acestor situații este vitală, atât pentru siguranța oamenilor, cât și pentru eficiența îngrijirii medicale.