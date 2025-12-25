Economistul Cristian Păun avertizează că, începând cu 1 ianuarie, impozitele pe proprietate din România vor crește cu 70%, inclusiv pentru locuința principală. Acesta subliniază că majorarea se aplică indiferent de modul în care a fost achiziționată locuința – fie cu plata integrală, fie prin credit ipotecar – sau de tipul acesteia, fie că este reședință permanentă sau de vacanță.

Cristian Păun atrage atenția că România, pe care o descrie drept cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, adoptă o politică fiscală mai dură decât multe alte state membre. El menționează că în mai multe țări din UE nu există impozit pe proprietate pentru locuința principală, printre care Malta, Luxemburg, Slovacia, Slovenia, Croația, Cipru, Franța și Italia. În Bulgaria, de exemplu, există o reducere de 50% pentru locuința principală.

Economistul a comparat, pe contul său de Facebook, situația României și cu alte modele europene. În Polonia, impozitul este foarte mic și se calculează în funcție de suprafață, nu de valoarea locuinței. În Portugalia, proprietarii beneficiază de reduceri semnificative în funcție de numărul persoanelor care locuiesc în imobil și de venitul acestora, iar în Belgia taxele sunt scăzute deoarece se bazează pe valori cadastrale stabilite în anul 1975.

În același timp, Cristian Păun precizează că în țările nordice și în Olanda impozitele pe proprietate sunt ridicate, inclusiv pentru reședința principală, însă în Olanda dobânda la creditul ipotecar este deductibilă fiscal, ceea ce atenuează impactul asupra proprietarilor.

„De la 1 ianuarie, în Romania, cea mai săracă țară din UE, taxele pe proprietate vor crește cu 70%. Pentru reședința principală. Indiferent dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar (în 30 de ani o mai plătești odată cel puțin) sau e reședința ta de vacanță, nu cea principală. Țările din UE unde nu există impozit pe proprietate pentru locuința principală: – Malta – Luxemburg – Slovacia – Slovenia – Croația – Bulgaria (reducere de 50% pentru locuința principală) – Cipru – Franța – Italia Alte variante: – Polonia: valoare foarte mică calculată la suprafață, nu la valoarea locuintei), este nesemnificativă – Portugalia: reducere semnificativă pentru impozitul pe locuința principală în funcție de numărul persoanelor care locuiesc acolo și de venitul proprietarului. – În Belgia impozitul are o valoare foarte mică fiind bazat pe valori cadastrale din 1975. În țările nordice, valoarea acestui impozit este foarte mare, inclusiv pentru reședința principală. La fel și în Olanda, unde însă dobânda la creditul ipotecar este deductibilă fiscal”, a scris economistul.

Referindu-se la Statele Unite, economistul spune că taxele pe proprietate sunt mult mai mari decât în UE, ajungând în medie la aproximativ 1% pe an din valoarea de piață a locuinței. Media anuală este de circa 1.900 de dolari, iar mediana de aproximativ 3.000 de dolari, existând state unde impozitele pot ajunge până la 9.000 de dolari pe an, cum este cazul statului New Jersey. El subliniază că toate statele americane aplică impozit și pentru reședința principală, cu anumite plafonări și deduceri pentru unele categorii sociale.

În Marea Britanie, potrivit economistului, taxa pe proprietate este un impozit regresiv, care îi afectează mai mult pe cei cu venituri mici. Aceasta este o taxă de ocupare a locuinței, decuplată de valoarea de piață, bazată pe evaluări din 1991, iar nivelul mediu se ridică la aproximativ 1.100 de lire pe an.

Cristian Păun afirmă că majorarea de 70% a impozitelor pe locuința principală din România este justificată de autorități prin faptul că acestea ar fi fost prea mici până acum, însă consideră că măsura pune o presiune suplimentară pe proprietari într-o țară cu venituri reduse.