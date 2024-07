Viitorul One Cotroceni Park Office. One United Properties majorează acordul de finanțare

One United Properties, principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, anunță contractarea unei majorări cu 20 de milioane de euro a finanțării obținute în 2021 pentru dezvoltarea fazelor 1 și 2 ale One Cotroceni Park Office. Băncile finanțatoare ale majorării sunt Banca Comercială Română S.A. și BRD Groupe Société Generale S.A. Scopul majorării pentru One Cotroceni Park Office Faza 1 și Faza 2 este reprezentat de rambursarea împrumuturilor acționarilor și acoperirea altor costuri legate de tranzacţia de majorare a facilităţii de credit.