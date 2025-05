Înfrângere definitivă pentru Primăria Capitalei și Nicușor Dan în dosarul imobiliar Floreasca

Curtea de Apel București a respins recursurile formulate de Primăria Municipiului București și de primarul general Nicușor Dan într-un proces cu miză ridicată privind legalitatea unui controversat proiect imobiliar dezvoltat în zona Floreasca. Decizia, pronunțată pe 9 mai și publicată oficial pe 12 mai, este definitivă și confirmă hotărârea anterioară a Tribunalului București, potrivit căreia autorizația de construire și Planul Urbanistic Zonal (PUZ) Inel Median rămân în vigoare și produc efecte juridice.

Astfel, demersul administrației locale de a bloca dezvoltarea proiectului „One Peninsula” prin anularea documentației urbanistice a fost respins definitiv, încheind un litigiu de lungă durată care a implicat atât autoritățile municipale, cât și organizații de mediu și pentru protecția patrimoniului.

One United Properties salută decizia instanței

Într-un comunicat oficial, One United Properties — dezvoltatorul proiectului — a salutat verdictul Curții de Apel, subliniind că hotărârea întărește poziția juridică a companiei:

„Hotărârea Curții de Apel București este definitivă și confirmă concluziile Tribunalului București potrivit cărora autorizația de construire aferentă dezvoltării One Peninsula, cât și documentația de urbanism PUZ Inel Median sunt legale, rămân în vigoare și produc efecte juridice”, au transmis reprezentanții companiei.

Proiectul One Peninsula, amplasat într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale cartierului Floreasca, a fost lansat în august 2020 și a fost de la bun început subiectul unor controverse legate de impactul asupra mediului și de respectarea normelor urbanistice. Cu toate acestea, dezvoltatorul a câștigat toate litigiile importante din instanță, ceea ce consolidează traseul actual al proiectului.

Strategia „ONE 2030”: Extindere ambițioasă pe piața din București

Această victorie juridică vine pe fondul unei strategii de dezvoltare extinse anunțate de companie la începutul lunii aprilie 2024. Sub titulatura ONE 2030, One United Properties și-a propus să transforme piața imobiliară din Capitală și să atragă investitori internaționali prin:

dublarea operațiunilor rezidențiale;

extinderea segmentului comercial;

dezvoltarea unei divizii dedicate ospitalității, cu introducerea unor branduri hoteliere de lifestyle recunoscute global.

Potrivit datelor oficiale, la 31 martie 2024, compania deținea sau avea în precontracte terenuri totalizând 273.500 mp, cu un potențial de dezvoltare de peste 880.000 mp GBA. Pe aceste terenuri se preconizează construirea a peste 6.000 de unități rezidențiale, spații comerciale integrate în comunități și clădiri de birouri cu o suprafață de peste 163.000 mp. Mai mult aici.