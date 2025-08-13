România va traversa o perioadă de patru săptămâni marcată de temperaturi mai ridicate decât media multianuală, potrivit celei mai recente prognoze săptămânale emisă de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Estimările meteorologice indică o tendință generală de încălzire, cu un debut de septembrie peste normal, dar și cu un deficit semnificativ de precipitații în primele două săptămâni, în special în zonele vestice și montane.

Acest tip de prognoză, realizată pe baza mediilor săptămânale raportate la perioada 2005–2024, nu trebuie confundată cu prognoza zilnică: indică tendințele dominante, dar nu exclude apariția unor episoade locale de instabilitate sau răcire temporară.

În primele zile ale intervalului, regiunile estice și sud-estice vor beneficia de temperaturi apropiate de normalul perioadei, ceea ce ar putea însemna valori maxime între 27 și 30°C, în funcție de zonă. În restul teritoriului, însă, mai ales în vest, aerul va fi vizibil mai cald, cu posibile maxime de peste 32°C în Banat și Crișana.

Ploile vor fi rare, iar regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări. Zonele montane vor resimți cel mai acut lipsa precipitațiilor, ceea ce ar putea agrava deficitul de umiditate acumulat în lunile anterioare.

A doua săptămână va aduce temperaturi peste normal în majoritatea regiunilor, cu abateri termice mai pronunțate în vest și sud-vest. Aici, maximele pot depăși 33–34°C, iar nopțile vor fi relativ calde, cu minime de peste 18°C.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de media multianuală doar în est și sud-est, unde pot apărea ploi locale de scurtă durată. În rest, deficitul pluviometric va persista, cu accent în vest și nord-vest, ceea ce poate prelungi stresul hidric pentru culturile agricole și vegetația naturală.

Ultima săptămână de vară calendaristică va aduce temperaturi apropiate de normal în est și sud-est, dar cu tendințe de ușoară încălzire în sud-vest, unde maximele pot atinge 31–32°C.

În privința precipitațiilor, estimările indică valori apropiate de media perioadei, ceea ce ar putea aduce ploi răzlețe în majoritatea regiunilor, însă fără a compensa deficitul din săptămânile anterioare.

Prima săptămână de toamnă meteorologică va păstra tonul cald: mediile valorilor termice vor fi ușor peste cele obișnuite pentru această perioadă, la nivel național.

Ploile vor fi, în general, apropiate de media multianuală, dar distribuția lor va fi neuniformă, cu posibile diferențe între regiuni. În zonele vestice și sudice, precipitațiile ar putea rămâne în continuare limitate.