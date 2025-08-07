One United Properties a raportat performanțe solide în prima jumătate a anului 2025, evidențiind un avans semnificativ atât în vânzările de spații rezidențiale și comerciale, cât și în consolidarea portofoliului său de proiecte imobiliare.

Compania, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori din România axați pe proiecte sustenabile și de înaltă calitate, a atins o cifră totală a tranzacțiilor (vânzări și pre-vânzări) de aproximativ 95 milioane de euro, ceea ce reflectă un volum de peste 28.600 metri pătrați comercializați.

Această performanță include comercializarea a 301 unități rezidențiale și comerciale, precum și a peste 330 de locuri de parcare și alte facilități, consolidând o rată de vânzare ridicată — doar 20% din portofoliul rezidențial curent fiind încă disponibil pe piață. Co-CEO-ul Victor Căpitanu a subliniat creșterea prețului mediu pe metru pătrat cu 20% față de perioada similară a anului trecut, fenomen influențat de mixul de unități vândute, în special cele aflate în etape avansate de dezvoltare, precum One Lake Club și One High District.

„Creșterea semnificativă de 20% a prețului mediu pe metru pătrat vândut și faptul că doar una din cinci unități din portofoliul nostru rezidențial actual rămâne disponibilă pentru vânzare reprezintă o confirmare a încrederii pieței în produsul nostru. Aceste rezultate nu sunt doar o dovadă a faptului că dezvoltările noastre continuă să fie atractive, ci asigură și un nivel ridicat de predictibilitate a fluxurilor noastre de numerar. Cu 364,4 milioane de euro deja contractate și care urmează să fie încasate până în 2027, operăm cu un grad redus de îndatorare, lichiditate ridicată și risc minim de execuție. Tocmai acest nivel de vizibilitate comercială și disciplină financiară ne permite să traversăm cu încredere actualul context macroeconomic”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Partea interesantă o reprezintă faptul că aproape o treime din vânzări au fost generate de proiectul One Lake District Faza 2, segmentul cel mai accesibil din portofoliu, cu termen de livrare stabilit pentru 2027. Totodată, compania a raportat pre-vânzări în creștere pentru proiecte aflate în faza de pregătire a construcției, cu o valoare ce a urcat la 12,3 milioane de euro, comparativ cu 4,8 milioane de euro în prima jumătate a anului 2024.

La finalul lunii iunie 2025, 79% din unitățile disponibile din portofoliul aflat în dezvoltare sau livrate erau deja achiziționate, iar veniturile viitoare contractate depășeau 364 milioane de euro, sumă ce urmează să fie încasată până în 2027. În prima jumătate a anului, compania a încasat deja peste 71 de milioane de euro, un semn al unei poziții financiare solide, caracterizată prin lichiditate ridicată și un nivel redus al îndatorării.

Pe partea de închiriere, One United Properties a continuat să-și consolideze veniturile recurente, atingând un total de 14,2 milioane de euro chirii nominale în primele șase luni, în creștere cu 3% față de anul precedent. Spațiile de birouri și comerciale închiriate și pre-închiriate au totalizat peste 7.400 mp, la care se adaugă reînnoirea contractelor pentru aproape 19.000 mp. Portofoliul comercial existent depășea 144.000 mp la jumătatea anului, cu o rată de ocupare remarcabilă de 98%. În plus, compania estimează extinderea acestui portofoliu la 187.000 mp până la finele lui 2026, odată cu finalizarea unor proiecte majore precum One Gallery, One Technology District și Hotel Mondrian.

Co-CEO-ul Andrei Diaconescu a evidențiat amploarea planificării strategice și execuția eficientă care au dus la un ritm accelerat al construcțiilor, pregătind compania să depășească în următoarele 12 luni pragul de un milion de metri pătrați livrați clienților. În prezent, One United Properties are în construcție peste 3.800 de unități rezidențiale și aproximativ 43.000 mp de spații comerciale și de birouri, cu o valoare brută a dezvoltării estimată la 1,44 miliarde de euro, dintre care rezidențialul reprezintă majoritatea, cu 1,17 miliarde euro. De asemenea, portofoliul de terenuri deținut permite planificarea unor noi proiecte care ar putea aduce peste 9.000 de unități rezidențiale și un GDV de 2,2 miliarde de euro.