Omul de faceri din Târgu-Jiu George Brăiloiu și-a făcut intrarea pe piața afacerilor imobiliare de lux din București, în același mod discret care îl caracterizează.

Brăiloiu a achiziționat proiectul One Athénée, realizat de compania One United Properties prin restaurarea monumentului istoric Casa Braikoff. Clădirea, situată pe strada Georges Clemenceau nr. 2, sector 1, Bucureşti, lângă Ateneul Român, trebuia să devină, conform proiectului inițial, un proiect rezidențial de lux. Omul de afaceri va menține parțial această destinație.

Conform informațiilor din piață, clădirea istorică renovată de One United va include nouă apartamente premium, dar și un centru comercial exclusivist. Cele nouă apartamente din Casa Braikoff vor fi închiriate în regim hotelier. Vor fi, probabil, cele mai scumpe oferte de acest tip din Capitală. Spațiul comercial va găzdui primul magazin Hermes din România, este unul dintre cele mai prestigioase branduri franceze de modă. Rețeaua include circa 300 de magazine în întreaga lume și realizează afaceri de aproape 15 miliarde de dolari.

George Brăiloiu a achiziționat proiectul imobiliar One Athénée în urmă cu doi ani, contra unei sume estimate la 24 de milioane de euro. One United Properties l-a prevândut, cu condiția plății în rate, pe parcursul lucrărilor de restaurare. Proiectul urmează să se finalizeze la mijlocul acestui an. La rândul său, dezvoltatorul imobiliar a achiziționat Casa Braikoff în toamna lui 2021, pentru un preț de aproximativ 4,9 milioane de euro, conform zf.

George Brăiloiu, un afacerist discret

George Brăiloiu a început să devină cunoscut la începutul anilor 2000 cu firma sa de consultanță în domeniul energiei KDF Energy. Ulterior, compania și-a extins aria de activitate prin trecerea la operațiuni de tranzacționare a certificatelor de carbon, iar apoi la trading-ul de energie.

În 2009, compania ajunsese la afaceri de 422,4 milioane de lei. O creștere explozivă după ce cu un an înainte înregistrase doar 3,8 milioane. Opt ani mai târziu, în 2017, KDF Energy a intrat, la cerere, în insolvență. În 2016, compania avusese o cifră de afaceri de 421,2 milioane de lei, dar raportase pierderi de 9 milioane.

George Brăiloiu și-a continuat însă activitatea de afaceri printr-o altă companie, Dokia Capital. Firma se ocupă cu „Activitati de management a mijloacelor de calcul” și este specializată în domeniul tehnologiei blockhain, utilizată de industria criptomonedelor, dar nu numai. În 2023, Dokia Capital a avut o cifră de afaceri de 112,1 milioane de lei, în scădere cu 35,2% față de anul anterior. În schimb, profitul a fost de 139 milioane de lei, pe plus, atingând cea mai mare valoare înregistrată de companie.

Dokia Capital a fost și firma prin care Brăiloiu a realizat achiziția One Athénée/Casa Braikoff. Omul de afaceri nu este la prima tentativă de acest gen. El a mai fost interesat și de cumpărarea unui alt imobil istoric din Capitală, Casa Maria Lahovary.

Donație de peste 500.000 de euro

George Brăiloiu este unul dintre personajele discrete ale mediului de afaceri din România. Omul de afaceri a ieșit în prim-plan în urmă 14 ani, când a cumpărat întregul fond de manuscrise şi documente personale ale lui Emil Cioran. Achiziția a fost făcută, pentru suma de peste 500.000 de euro, în cadrul unei licitații desfășurate la Paris. Ulterior, Brăiloiu a donat fondul Bibliotecii Academiei Române. Care, la rândul ei, i-a decernat distincția Meritul Academic, cea mai înaltă pe care o acordă acest for.

Numele lui Brăiloiu este mai cunoscut în lumea sporturilor nautice, prin intermediul soției sale, Natalia. Aceasta participă la competiții internaționale de veliere. Nu întâmplător, KDF Energy deține patru ambarcațiuni, ancorate în Italia, respectiv două veliere, un iaht și o barcă cu motor de lux.

Anul trecut, George Brăiloiu a mai adăugat în portofoliu un vehicul din clasa de lux. A achiziționat cel mai scump avion privat din România, Dassault Falcon 2000LXS, pentru 40 de milioane de euro. Aeronava cu o capacitate de 10 locuri este operată de firma Dokia Air. Compania, care funcționează ca operator aerian privat, a primit autorizația la finalul anului trecut.