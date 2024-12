One United Properties S.A., un lider în dezvoltarea de proprietăți imobiliare din București, a înregistrat recent o înfrângere în justiție în fața unui grup de organizații neguvernamentale. Aceste ONG-uri au contestat proiectul „One Floreasca City” pentru impactul său asupra mediului și sănătății publice, ceea ce a dus la o serie de procese judiciare. Dezvoltatorul a solicitat daune în valoare de un milion de euro, argumentând că acțiunile ONG-urilor au prejudiciat reputația și activitatea sa. Cu toate acestea, instanțele au considerat că acțiunile ONG-urilor au fost legitime și nu au depășit limitele libertății de exprimare, protejând astfel drepturile părților implicate.

One United Properties și contextul juridic

One United Properties S.A., o filiala a One United Properties, este cunoscută pentru proiectele sale majore în domeniul imobiliar din București.

Printre acestea se numără One Verdi Park și One Cotroceni Park. Compania a solicitat în instanță daune de un milion de euro, invocând prejudicii materiale și morale ca urmare a acțiunilor ONG-urilor. Acestea au avut o reputație remarcabilă, conform prezentării oficiale a companiei listate la Bursa de Valori București.

One Mircea Eliade Properties SRL și One United Tower S.A. sunt două dintre filialele importante ale One United Properties S.A.

Reclamantele One Mircea Eliade Properties SRL şi One United Tower S.A., în contradictoriu cu pârâtele Asociaţia Mişcarea Civică Miliția Spirituală, Asociaţia Salvați Bucureştiul, Asociaţia S.O.S Oraşul şi Asociaţia pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural şi Cultural, au susținut că aceste organizații au acționat concertat pentru a bloca dezvoltarea proiectului „One Floreasca City” și pentru a defăima public activitatea companiei.

Acestea au cerut să li achite în solidar o sumă provizorie estimată la 1.000.000 EUR, reprezentând prejudiciile materiale și morale suferite din cauza acțiunilor substanțiale și procesuale abuzive ale acestora.

Reclamantele au susținut că organizațiile au acționat concertat pentru a le prejudicia drepturile și interesele legitime, prin inițierea și perpetuarea a șase litigii cu scop exclusiv șicanator, alături de presiuni mediatice și afirmații calomnioase.

Aceste acțiuni, conform reclamațiilor, au avut scopul de a bloca dezvoltarea proiectului imobiliar „One Floreasca City” și de a împiedica activitatea companiei.

Decizia Tribunalului București

În februarie a acestui an, instanța de fond a respins cererea de chemare în judecată ca nefondată. Tribunalul București a apreciat că afirmațiile negative aduse de către pârâte, cum ar fi „proiect imobiliar sufocant” sau „rechini imobiliari”, nu au depășit limitele libertății de exprimare.

Instanța a considerat că, în contextul unui subiect de interes general și al impactului proiectului asupra zonei respective, critica pârâtelor a fost justificată și nu poate fi considerată o faptă ilicită.

Tribunalul a subliniat că organizațiile au avut dreptul de a folosi căile legale pentru a-și exprima îngrijorările și a participa la dezbaterea publică asupra efectelor dezvoltării proiectului asupra sănătății publice și mediului, ceea ce reprezintă un subiect de interes general.

Astfel, acțiunile pârâtelor au fost considerate legale, deoarece activitatea reclamantelor nu a fost periclitată, iar proiectul a fost finalizat cu succes.

Tribunalul a apreciat că dezbaterile publice asupra impactului imobiliarului asupra mediului și sănătății sunt justificate în cadrul unei societăți democratice.

Decizia instanței subliniază importanța libertății de exprimare și a dreptului la critică, chiar și în contextul unei inițiative comerciale private de asemenea anvergură.

Apelul și decizia Curții de Apel București

One United Properties a apelat sentința tribunalului la Curtea de Apel București. Săptămâna trecută, curtea a respins apelul ca nefondat.

Curtea a reafirmat că libertatea de exprimare este un drept fundamental într-o societate democratică și că acțiunile ONG-urilor au fost legitime. Decizia confirmă că opoziția organizată la un proiect imobiliar de amploare nu constituie o faptă ilicită, mai ales atunci când există preocupări legitime legate de mediu și sănătate publică.

Soluția Curții de Apel

Curtea de Apel București a pronunțat sentința pe 10 decembrie 2024, menținând decizia tribunalului. Sentința respinge apelul One United Properties, subliniind că afirmațiile ONG-urilor au fost fundamentate pe interese legitime și că succesul comercial al companiei nu a fost periclitat.

Decizia permite depunerea unui recurs la Curtea de Apel București în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea a fost pronunțată pe 10 decembrie 2024, fiind adusă la cunoștința părților prin intermediul grefei instanței.