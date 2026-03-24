Profesorul de economie Cristian Păun susține că măsurile pregătite de Guvern pentru a reduce efectele scumpirii carburantului ar putea să strice mai mult piața decât să scadă prețurile. El a explicat că plafonarea adaosului comercial ar putea pune în dificultate benzinăriile mici sau izolate și că, în final, ar putea apărea penurie, pentru că nimeni nu vrea să lucreze pe pierdere.

Criticile sale vin în contextul în care Guvernul pregătește declararea stării de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere, din cauza creșterii rapide a prețurilor la combustibili. Printre măsurile analizate se află limitarea adaosului comercial și restricționarea exporturilor de carburanți, acestea urmând să fie valabile șase luni, cu posibilitatea prelungirii cu câte trei luni.

Întrebat la „Digi24” despre disputa din Coaliție, unde PSD cere măsuri mai mari, inclusiv reducerea accizelor sau TVA, iar PNL și USR spun că nu există spațiu în buget, Păun a recunoscut că ambele părți au dreptate. El a spus că jumătate din prețul final al carburantului sunt taxe, cea mai mare parte fiind acciza, la care se adaugă TVA.

Profesorul a explicat că taxele mari cresc mult prețul la pompă, dar reducerea lor ar scădea veniturile statului. El a spus că, de exemplu, accizele la carburant reprezintă jumătate din totalul accizelor, iar scăderea lor totală nu e posibilă pentru că Uniunea Europeană stabilește un minim. În opinia lui, reducerea acestor taxe ar pune presiune imediată pe buget și ar crește deficitul, cu un impact de 0,3–0,5% din PIB, ceea ce ar duce rapid la eșuarea obiectivului de deficit redus pe anul acesta.

„Și unii și alții au dreptate. Adică, pe de o parte, în prețul final al carburantului, jumătate este reprezentat de taxe. Cea mai importantă parte de acolo fiind acciza de vreo 3 lei din prețul final la litru de carburant, la care apoi se aplică un TVA. Reducerea acestor taxe înseamnă venituri bugetare mai puține. Accizele, de exemplu, pe carburanți, reprezintă jumătate din totalul accizelor. (…) Dacă scazi acciza, nici n-o poți scădea de tot, pentru că Uniunea Europeană stabilește nivelul minim al acestor accize. Asta înseamnă un impact bugetar undeva între 0,3 și 0,5% din PIB, care se duce direct în deficit. Ceea ce înseamnă că obiectivul deficitului redus de anul ăsta ar fi ratat aproape instantaneu”, a avertizat Păun.

Cristian Păun a spus că măsurile propuse de Guvern, în special plafonarea adaosului comercial, nu sunt eficiente și ar putea fi periculoase pentru piață. El a explicat că problema principală nu e adaosul comercial, ci structura generală a prețului la pompă, unde cele mai mari părți sunt taxele și prețul internațional al petrolului. Profesorul a spus că jumătate din prețul carburantului reprezintă taxe, cea mai mare fiind acciza, iar cealaltă jumătate depinde de prețul petrolului pe piața internațională.

Păun a arătat că România nu poate evita influența prețurilor globale, chiar dacă produce o parte din petrol intern. El a explicat că nimeni nu va vinde petrol mai ieftin decât prețul barilului la nivel global și că statul va plăti tot prețul global.

Profesorul a avertizat că plafonarea adaosului comercial ar afecta mai ales operatorii vulnerabili, cum sunt benzinăriile mici sau cele departe de rafinării și depozite. El a spus că partea de adaos comercial este foarte mică în totalul prețului, iar dacă se plafonează, mulți benzinari ar lucra pe pierdere. Primele afectate ar putea fi stațiile mici sau aflate în zone mai puțin profitabile, care ar putea dispărea aproape imediat.

„Măsurile cu care a venit Guvernul sunt cel puțin dubioase din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm la structura de preț, vedem așa: taxele rămân în picioare, acciza la litru e cea mai cumplită de acolo, jumătate din preț îl formează taxele, și apoi cealaltă jumătate este formată din prețul petrolului, care depinde de barilul de petrol la nivel internațional. Nici nu contează că tu produci pe piață internă petrol, pentru că nimeni nu o să-l dea sub prețul barilului la nivel global. (…) O să primim tot prețul global acolo. Componenta asta de rafinare, adaosul comercial, cum spune ministrul Energiei, este foarte mică în total preț, și pe care tu dacă acum îl plafonezi, riști să pui pe pierdere cu siguranță pe toți benzinarii, dacă nu pe cea mai mare parte dintre ei. Benzinăriile care sunt la mare distanță, benzinăriile mici, care nu au activitate comercială care să mai compenseze prin profit activitatea de vânzare de benzină, vor dispărea aproape instantaneu”, a punctat Păun.

Cristian Păun a spus că efectul imediat al măsurilor propuse de Guvern nu va fi scăderea semnificativă a prețului la pompă, ci înrăutățirea condițiilor din piață. El a explicat că foarte curând ar putea apărea penurie, pentru că benzinăriile mici sau izolate s-ar închide, din cauză că distribuția carburantului costă mai mult decât permite plafonul stabilit de Guvern.

Economistul a subliniat că adaosul comercial nu înseamnă profit pentru companii, ci reprezintă procentul care acoperă cheltuielile comerciale. În aceste condiții, el a spus că Guvernul riscă să transforme benzinăriile în simple puncte de colectare a taxelor pentru stat, fără să mai aibă o marjă reală de funcționare. Nimeni nu vrea să vândă pe pierdere, doar ca să fie un agent fiscal pentru stat, a explicat Păun.

El a adăugat că beneficiile pentru consumatori vor fi reduse, mai ales dacă prețul petrolului continuă să crească. În schimb, efectele negative asupra pieței ar putea apărea rapid: mai puține benzinării și operatori, mai ales în zonele rurale sau orașele mici, departe de rafinării și depozite petroliere.

Profesorul a mai spus că statul încasează deja o parte mare din prețul plătit de șoferi și că noile măsuri pun și mai multă presiune pe benzinării. El a explicat că, prin limitarea adaosului comercial, activitatea lor devine mai mult despre a încasa taxe pentru stat decât despre a vinde carburant, ceea ce nu trebuie să fie pe pierdere. În opinia lui, fără o abordare care să țină cont de structura reală a prețului și de funcționarea pieței, măsurile Guvernului riscă să producă efecte contrare celor dorite.