Noul sistem de reciclare din Anglia introduce reguli uniforme privind colectarea deșeurilor, cu scopul de a elimina diferențele dintre regiuni și de a simplifica procesul pentru populație. Autoritățile au stabilit separarea clară între deșeuri generale, hârtie și carton, deșeuri alimentare și alte materiale reciclabile, precum sticla sau metalul.

Deși aceste măsuri trebuiau implementate până la 31 martie, datele arată că aproximativ un sfert dintre consiliile locale nu au reușit să respecte termenul stabilit. Întârzierile sunt cauzate de dificultăți logistice și adaptarea infrastructurii existente.

Locuitorii sunt sfătuiți să consulte regulile specifice autorităților locale, deoarece modul concret de colectare și tipurile de containere pot varia temporar în funcție de regiune. Cu toate acestea, ghidul guvernamental stabilește clar ce materiale nu trebuie introduse în sistemul de reciclare, indiferent de zonă.

Schimbările au ca obiectiv reducerea confuziei și creșterea ratei de reciclare, dar și prevenirea contaminării deșeurilor reciclabile, care poate duce la refuzul colectării.

Autoritățile britanice au publicat o listă detaliată a obiectelor care nu trebuie incluse în procesul de reciclare, deoarece acestea pot compromite întregul flux de colectare.

În categoria sticlei, sunt excluse obiecte precum lumânările, paharele, sticla plană, vasele termorezistente (de tip Pyrex), becurile, oglinzile sau ferestrele. De asemenea, ceramica și obiectele din porțelan nu sunt acceptate în containerele standard.

În cazul metalelor, nu sunt permise ambalajele laminate, cum ar fi pungile pentru hrană de animale sau cafea, dar nici aparatele electrice, bateriile, ustensilele de bucătărie, fierbătoarele sau țevile. Ambalajele care au conținut substanțe periculoase, precum vopsele sau uleiuri de motor, sunt de asemenea interzise.

Pentru plastic, regulile sunt stricte: nu sunt acceptate materialele biodegradabile sau compostabile, inclusiv capsulele de cafea, nici obiectele voluminoase precum mobilierul de grădină sau jucăriile. Polistirenul și ambalajele din PVC sunt, de asemenea, excluse din reciclare.

Hârtia și cartonul nu trebuie să includă produse contaminate sau igienice, precum scutecele, șervețelele umede, hârtia igienică sau dischetele demachiante.

În ceea ce privește deșeurile alimentare, ambalajele din plastic, chiar dacă sunt etichetate ca biodegradabile, nu trebuie incluse în containerele destinate acestora.

Pentru deșeurile de grădină, sunt interzise materiale precum nisipul, pietrișul, mobilierul de exterior, ghivecele din plastic sau uneltele de grădină.

Pe lângă restricții, noile reguli privind reciclarea aduc și extinderi semnificative ale materialelor acceptate. În anumite zone, precum Surrey, autoritățile au introdus posibilitatea reciclării unor obiecte suplimentare.

Astfel, cutiile de suc, spray-urile goale, folia de aluminiu sau tuburile din metal și plastic pot fi acum plasate în containerele mixte de reciclare. De asemenea, ghivecele din plastic (cu excepția celor negre) sunt acceptate în noul sistem.

Toate aceste materiale trebuie să fie curate și goale înainte de a fi colectate, pentru a evita contaminarea fluxului de reciclare.

Un reprezentant al autorităților locale a precizat că noile reguli nu impun schimbări majore în infrastructura existentă și nu necesită containere suplimentare pentru populație, scriu cei de la BBC.

„Reciclarea diferă de la o zonă la alta. Acum, toată lumea va avea același set de materiale. Intenția este ca fiecare autoritate locală din Anglia să accepte aceleași materiale, indiferent de locul în care locuiești. Mai multe materiale sunt incluse pentru a face mai ușor procesul de reciclare”, a declarat Dr. Adam Reid, responsabil pentru sustenabilitate în cadrul unei companii de reciclare.

Reforma sistemului de reciclare este susținută de autoritățile centrale, care consideră că uniformizarea regulilor va reduce emisiile de carbon și va îmbunătăți aspectul comunităților.

„Punem capăt loteriei colectării deșeurilor în funcție de codul poștal și facilităm reciclarea pentru oameni, indiferent unde locuiesc. Simplificarea acestor reguli va reduce emisiile de carbon, va curăța străzile și va contribui la redarea mândriei în comunități. Vom continua să colaborăm cu autoritățile locale pentru implementarea acestor schimbări și pentru a crește conținutul reciclat în produsele pe care le cumpărăm”, a declarat Mary Creagh, ministrul economiei circulare.

Tabel sinteză – reguli esențiale privind reciclarea în Anglia: