Apostolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transporturi, a declarat că, în cazul unei crize de aprovizionare, statele membre UE ar putea fi obligate să își coordoneze și să își împartă rezervele de combustibil pentru avioane.

Acesta a explicat că, în prezent, un astfel de mecanism este voluntar, dar ar putea deveni obligatoriu dacă situația o va impune. Oficialul a arătat că Uniunea Europeană deține stocuri de urgență de kerosen, care pot fi eliberate doar atunci când este necesar, iar orice utilizare a acestor rezerve trebuie făcută cu transparență pentru a evita dezechilibrele în piață.

În același context, comisarul european a precizat că instituțiile europene analizează și posibilitatea introducerii unor obligații privind stocuri minime de combustibil pentru aviație. Acestea ar urma să impună statelor membre să mențină rezerve de urgență pentru a face față unor eventuale crize viitoare.

Totodată, el a menționat că planul AccelerateEU, care urmează să fie prezentat de Comisia Europeană, va include măsuri pentru asigurarea unor surse alternative de kerosen, inclusiv combustibil produs în Statele Unite ale Americii.

Evoluțiile recente de pe piața energiei au dus la creșteri semnificative ale prețurilor la kerosen în Europa, acestea dublându-se după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lunii februarie.

Fatih Birol, directorul Agenția Internațională pentru Energie, a avertizat că Europa ar putea ajunge să se confrunte cu o penurie de combustibil pentru avioane în aproximativ șase săptămâni, pe fondul problemelor din aprovizionarea globală.

O analiză realizată de Transport and Environment arată că aceste creșteri se reflectă deja în costurile zborurilor. Potrivit datelor, prețul combustibilului a adăugat în medie aproximativ 88 de euro pentru fiecare pasager la zborurile pe distanțe lungi și aproximativ 29 de euro pentru cursele din interiorul Europei.

Diferențele sunt vizibile și la nivel concret, unde un zbor între Barcelona și Berlin este mai scump cu aproximativ 26 de euro per pasager, iar o cursă pe distanță lungă între Paris și New York ajunge să coste cu aproximativ 129 de euro mai mult.

Companiile aeriene europene, inclusiv Lufthansa, Ryanair și Air France-KLM, au transmis că majorarea costurilor cu combustibilul se va reflecta în prețul biletelor dacă situația persistă.

În același timp, reprezentanții industriei au cerut ajustarea unor politici de mediu ale UE, invocând dificultăți în respectarea termenelor privind utilizarea combustibililor sintetici pentru aviație.

Diane Vitry, director în cadrul Transport and Environment, a declarat că situația actuală arată că dependența de petrol din import reprezintă principala vulnerabilitate, nu legislația.