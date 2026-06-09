TAROM și Etihad Airways lansează un parteneriat strategic. Românii vor avea acces la zeci de destinații prin Abu Dhabi
SURSA FOTO: Facebook - TAROM
TAROM și Etihad Airways au semnat un acord comercial de tip codeshare care va extinde semnificativ opțiunile de călătorie pentru pasagerii din România. Prin noul parteneriat, călătorii vor putea ajunge mai ușor către destinații din Orientul Mijlociu, Asia, Africa și Australia prin hub-ul companiei Etihad din Abu Dhabi.
TAROM și Etihad Airways au semnat un acord de tip codeshare
Compania națională TAROM și operatorul aerian Etihad Airways din Emiratele Arabe Unite au încheiat un acord comercial de tip codeshare în cadrul Adunării Generale Anuale a IATA, desfășurată la Rio de Janeiro, în Brazilia.
Potrivit comunicatului transmis de TAROM, biletele vor fi puse în vânzare începând din luna iulie, iar primele călătorii în baza noului acord vor putea fi efectuate din 17 decembrie 2026.
Conexiunile dintre cele două rețele vor fi operate cu patru frecvențe săptămânale.
Noua colaborare va permite integrarea rețelei TAROM cu cea a Etihad Airways, oferind pasagerilor acces la un număr mult mai mare de destinații internaționale prin intermediul hub-urilor din București și Abu Dhabi.
Pasagerii din mai multe orașe ale României vor avea acces la rețeaua globală Etihad
Acordul va conecta destinațiile interne operate de TAROM, precum București, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Baia Mare, Suceava și Timișoara, cu rețeaua internațională a Etihad Airways.
În plus, vor fi incluse și destinațiile regionale deservite de compania românească, printre care Belgrad, Budapesta, Chișinău și Sofia.
Prin intermediul noului parteneriat, pasagerii vor putea călători către Abu Dhabi și, de acolo, către numeroase destinații din Orientul Mijlociu, Africa, Asia și Australia folosind conexiunile oferite de Etihad Airways.
Capitala Emiratelor Arabe Unite reprezintă unul dintre cele mai importante hub-uri aeriene din regiune și oferă acces către o rețea extinsă de zboruri intercontinentale.
Un singur bilet și transfer automat al bagajelor
Potrivit TAROM, pasagerii vor beneficia de mai multe facilități menite să simplifice călătoriile cu escală.
Printre avantajele noului acord se numără emiterea unui singur bilet pentru întregul traseu, efectuarea formalităților de check-in până la destinația finală și transferul automat al bagajelor între zborurile operate de cele două companii.
De asemenea, orarele vor fi coordonate astfel încât conexiunile prin Abu Dhabi să fie realizate mai eficient.
Directorul general al TAROM, Bogdan Costaș, a transmis că semnarea acordului reprezintă un pas important pentru conectarea României la marile rețele internaționale de transport aerian.
Acesta a arătat că noul parteneriat oferă pasagerilor acces mai facil către destinații intercontinentale și contribuie la dezvoltarea relațiilor economice și culturale printr-o conectivitate mai bună.
„Semnarea acordului de codeshare cu Etihad Airways marchează o etapă importantă în consolidarea rolului TAROM de conectare a României la marile reţele internaţionale de transport aerian. Pentru pasagerii noştri, acest parteneriat înseamnă acces mai facil către destinaţii intercontinentale şi o experienţă de călătorie construită în jurul predictibilităţii, al confortului şi al continuităţii pe întregul itinerar. Continuăm să dezvoltăm parteneriate comerciale relevante, prin care România este mai bine conectată la pieţe, la oraşe şi la regiuni importante la nivel global ce susţin dezvoltarea relaţiilor economice şi culturale”, a declarat Bogdan Costaş, directorul general al TAROM, citat în comunicatul companiei.
Etihad vede România ca o piață cu potențial de creștere
Reprezentanții Etihad Airways consideră că parteneriatul cu TAROM le oferă acces rapid la piața din Europa de Est prin intermediul unei companii cu o prezență îndelungată pe piața regională.
Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer al Etihad Airways, a declarat că noua colaborare oferă companiei o prezență strategică în regiune și permite dezvoltarea operațiunilor înainte de lansarea zborurilor directe către București.
Potrivit acestuia, România este o piață aflată în creștere, iar colaborarea cu TAROM oferă acces imediat la o rețea extinsă de destinații interne și regionale.
„Parteneriatul cu TAROM oferă companiei Etihad o ancorare strategică în Europa de Est, prin intermediul unui operator naţional cu o istorie de peste şapte decenii în aviaţia europeană şi o reţea consolidată ce acoperă întreaga ţară. Lansarea acestui parteneriat înaintea zborurilor noastre directe către Bucureşti ne permite să intrăm pe o piaţă cu o creştere rapidă, beneficiind de o acoperire semnificativă încă din prima zi”, a declarat Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer în cadrul Etihad.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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