Taxele care s-au eliminat. De asemenea, s-a introdus un comision unificat de 0,50 EUR pentru transferurile de bani trimise prin web, mobil sau internet banking prin intermediul furnizorilor terți. Consultările privind soldul vor fi gratuite pentru toți titularii de carduri, indiferent de bancă sau de operatorul bancomatului, informează Ekathimerini.

Legea, adoptată pe 25 iulie, a inclus o scurtă perioadă de adaptare pentru a asigura o implementare rapidă și beneficii imediate pentru cetățeni, a menționat ministerul Finanțelor.

Noua lege prevede următoarele lucruri pentru utilizatorii de bancomate din Grecia:

Zero comisioane pentru retragerile de numerar între toate băncile participante la sistemul interbancar DIAS.

Eliminarea comisioanelor de la furnizorii terți atunci când există o legătură directă sau indirectă de acționariat cu banca clientului.

Zero comisioane și de la furnizorii terți în zonele în care funcționează un singur bancomat.

Limită maximă de comision de 1,50 € pentru retragerile de la bancomate terțe din întreaga țară.

Consultare gratuită a soldului pentru toți titularii de carduri, indiferent de bancă sau de furnizorul de bancomat.

Comision unic de 0,50 € pentru trimiterea de remitențe prin canale digitale (web, mobil, internet banking) de la furnizori terți, la egalitate cu comisioanele bancare.

Prevedere legislativă conform căreia nicio bancă nu poate percepe taxe clienților săi pentru retragerile de numerar.

Stabilește reguli pentru limitarea comisioanelor excesive.

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat, referindu-se la noua lege, că serviciile bancare trebuie să fie în beneficiul cetățenilor și să nu îi împovăreze financiar.

„În decembrie anul trecut am stabilit reguli pentru a restricționa comisioanele bancare excesive. Dar unii au găsit o portiță de scăpare și au continuat să taxeze abuziv cetățenii. Acest lucru se oprește aici. Prezentăm un nou amendament care închide definitiv aceste lacune. Serviciile bancare trebuie să servească cetățenilor. Acestea nu trebuie să îi împovăreze pe cetățeni în mod incorect”, a afirmat Mitsotakis.

Decizia a fost luată pe fondul îngrijorării populației privind creșterea costurilor pentru utilizatorii de servicii bancare. Legea urmărește să protejeze clienții de taxe considerate injuste, mai ales în urma unor restructurări corporative independente de deciziile lor.