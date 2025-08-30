Totuși, cercetătorii sud-coreeni propun o inovație remarcabilă – arborii solari. Sunt structuri inspirate de forma naturală a copacilor, care ar putea transforma complet modul în care generăm energie.

Conform unui studiu publicat în Scientific Reports, amplasarea liniară a arborilor solari permite păstrarea a 99% din suprafața forestieră. Pe când fermele solare convenționale necesită defrișarea a până la 98% pentru a produce aceeași cantitate de energie electrică.

„Doar 63 de arbori solari amplasați de-a lungul marginilor pădurilor sau ale potecilor de drumeție pot produce cât o fermă solară de 1 MW”, explică raportul echipei condusă de cercetătorul Dan-Bi Um de la Korea Maritime Institute.

Pe scurt, energia verde poate fi obținută fără a sacrifica biodiversitatea.

Un arbore solar este o structură verticală, în care panourile fotovoltaice sunt poziționate asemenea ramurilor sau cupolelor.

În vârful structurii, acestea captează lumina solară, permițând în același timp pătrunderea luminii necesare pentru vegetația de sub ele.

Astfel, pădurea își păstrează funcțiile vitale: protecția solului, prevenirea eroziunii, rolul de barieră împotriva vânturilor și menținerea habitatelor pentru fauna locală.

„Nu mai vorbim despre tehnologia care înlocuiește pădurea, ci despre o tehnologie care se integrează în pădure”, notează publicația TechXplore, subliniind caracterul inovator al conceptului.

Aceste structuri nu sunt destinate doar pădurilor. În orașe, ele oferă beneficii multiple:

funcționale – oferă umbră, reduc efectul de insulă termică și pot alimenta stații de încărcare pentru vehicule electrice sau bănci publice cu încărcare wireless;

estetice – aduc un plus de modernitate și armonie în spațiile urbane aglomerate.

Astfel, arborii solari devin un simbol al armoniei dintre tehnologie și natură.

Implementarea arborilor solari întâmpină încă dificultăți. Costurile sunt mai ridicate comparativ cu panourile fotovoltaice tradiționale. Iar producătorii sunt puțini.

Umbra creată de „ramuri” poate scădea eficiența energetică. Însă cercetătorii explorează modele spiralate sau panouri ajustabile pentru a remedia problema.

„Este nevoie de mai multă cercetare și testare în teren pentru ca arborii solari să devină competitivi la scară globală”, avertizează publicația PV Magazine, specializată în energie fotovoltaică.

În ciuda provocărilor, conceptul are un potențial considerabil. În țările cu teren scump sau dens populat, arborii solari ar putea fi soluția optimă. Mai mult, tehnologia poate fi integrată în ecosisteme fragile, precum pădurile tropicale sau montane, fără a perturba mediul natural.

La nivel mondial, adoptarea arborilor solari ar reprezenta nu doar un pas major către atingerea obiectivelor climatice, ci și o victorie pentru păduri. Arborii solari nu sunt doar o invenție spectaculoasă – reprezintă o promisiune. Promisiunea că putem genera energie curată fără a mai sacrifica copacii adevărați.