De asemenea, săritul peste micul dejun a fost asociat cu anxietatea, dar intensitatea acestei asocieri a fost neglijabilă. Cercetarea a fost publicată în Frontiers in Psychiatry.

Micul dejun este prima masă a zilei. Oamenii consumă alimente diferite la micul dejun, în funcție de cultură, tradiție și disponibilitate. În multe țări occidentale, micul dejun include ouă, pâine prăjită, cereale, fructe sau iaurt. În Asia de Est, micul dejun constă adesea din orez, supă, legume murate sau chifle la abur. Alții preferă un mic dejun ușor, cum ar fi un smoothie sau o cafea, în timp ce foarte mulți optează pentru o masă copioasă.

Micul dejun este considerat important deoarece ajută la refacerea energiei și oferă nutrienți esențiali după un post lung peste noapte. Studiile au arătat că micul dejun poate îmbunătăți concentrarea, memoria și performanța academică, mai ales la copii, scrie psypost.org.

De asemenea, poate ajuta la reglarea metabolismului și la susținerea unei gestionări sănătoase a greutății. Omiterea micului dejun a fost asociată cu un risc crescut de a mânca în exces mai târziu, în cursul zilei, și cu o calitate generală mai slabă a dietei. Pentru mulți, micul dejun este și un moment pentru a începe ziua cu un moment de conectare cu familia

Autoarea studiului, Stephanie Ming Yin Wong, și colegii săi au avut ca scop explorarea tiparelor de consum al micului dejun în rândul tinerilor din Hong Kong și a asocierilor dintre săritul peste micul dejun și simptomele de depresie și anxietate.

Ei au analizat datele din Studiul Epidemiologic privind Sănătatea Mintală în rândul Tinerilor din Hong Kong (HK-YES), primul studiu privind sănătatea mintală la nivel de gospodării din Hong Kong, care vizează în mod specific tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Datele au fost colectate între 2019 și 2022. Cincizeci și opt la sută dintre participanți au fost femei.

Această analiză a inclus date de la 3.154 de participanți, cu o vârstă medie de 20 de ani. Participanții au răspuns la întrebări despre obiceiurile lor legate de micul dejun și au completat evaluări ale impulsivității, simptomelor depresive, simptomelor de anxietate și funcționării generale.

Rezultatele au arătat că 85% dintre participanți au consumat micul dejun fie zilnic, fie pe sărite, în timp ce 15% au sărit peste micul dejun în mod regulat.

Persoanele care au sărit peste micul dejun au avut tendința de a fi puțin mai impulsive, în special în ceea ce privește controlul atenției și autocontrolul. De asemenea, au raportat simptome depresive puțin mai severe și simptome de anxietate marginal mai ridicate.

Comparativ cu cei care au luat micul dejun, cei care au sărit peste masa de dimineață au raportat o zi suplimentară de productivitate redusă pe lună și o funcționare socială și ocupațională puțin mai slabă.

„Săritul peste micul dejun este asociat cu simptome depresive crescute, controlul atenției afectat fiind un mecanism important în această relație. Încurajarea tinerilor de a-și dezvolta obiceiuri regulate de mic dejun poate fi parte a viitoarelor intervenții privind stilul de viață pentru tulburările mintale”, au concluzionat autorii studiului.

Studiul scoate la iveală legăturile dintre obiceiurile legate de micul dejun și sănătatea mintală. Cu toate acestea, trebuie menționat că toate asocierile raportate au fost foarte slabe și detectabile doar pentru că eșantionul a fost foarte mare. În plus, studiul a fost realizat exclusiv pe rezidenți din Hong Kong.