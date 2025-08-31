Știați că unii oameni își amintesc visele mai ușor decât alții? Ei bine, se pare că există un motiv pentru asta.

Amintirea viselor este o abilitate pe care mulți dintre noi o avem, dar se pare că unii au o au mai mult decât alții.

Potrivit unui studiu realizat de Acta Biomed, publicat în revista Bibliotecii Naționale de Medicină din SUA, „abilitatea de a ne aminti visele poate depinde de o gamă largă de factori, cum ar fi personalitatea, creativitatea, starea mentală, funcțiile cognitive, precum și simptomele somatice”.

Cu toate acestea, o cercetare făcută în Italia a indicat factorii care influențează amintirea viselor. Potrivit rezumatului studiului, cercetătorii au colectat rapoarte de vise, informații demografice și măsuri psihometrice, cognitive, actigrafice și electroencefalografice la adulți, scrie Vice.com.

„Am descoperit că atitudinea față de vis, predispoziția la rătăcirea minții și tiparele de somn sunt asociate cu probabilitatea de ne aminti un vis când ne sculăm, dimineața”, au dezvăluit autorii studiului. ”Probabilitatea de a ne aminti conținutul viselor a fost influențată și de vârstă și vulnerabilitatea la interferențe. Mai mult, amintirea viselor pare a fi influențată de schimbările nocturne ale tiparelor de somn, arătând fluctuații sezoniere”, spun autorii.

O mai bună reamintire a viselor s-a constatat la cei care au avut o atitudine pozitivă față de visele lor, precum și la cei care au permis minții să rătăcească. În plus, somnul lung și ușor a avut ca rezultat o mai bună amintire a viselor.

De asemenea, autorii studiului au remarcat o „reamintire puternică a viselor în rândul indivizilor mai tineri și la persoanele de sex feminin”. Frecvența reamintirii viselor a fost mai redusă pe timpul toamnei și al iernii, ceea ce sugerează că temperaturile ridicate ar putea crește capacitatea de a ne aminti visele.

”Descoperirile noastre sugerează că amintirea viselor nu este doar ceva ce ține de întâmplare, ci o reflectare a modului în care atitudinile personale, trăsăturile cognitive și dinamica somnului interacționează”, a explicat autorul principal al studiului, Giulio Bernardi, profesor de psihologie generală la IMT School for Advanced Studies Lucca.

„Aceste perspective aprofundează înțelegerea mecanismelor din spatele visului, dar au și implicații pentru explorarea rolului viselor în sănătatea mintală și în studiul conștiinței umane”, a subliniat el.