Referitor la pachetul de măsuri fiscal-bugetare propuse de Guvern, Bogdan Ivan a afirmat că măsurile erau necesare pentru a reduce cheltuielile excesive și risipa de bani publici, subliniind că această problemă există în multe companii de stat și funcții publice din România.

”Aceste măsuri erau necesare pentru a reduce cheltuieli aberante şi dezmăţul din banii publici care există în momentul de faţă şi nu trebuie să ne ascundem de acest lucru, da, există dezmăţ din banii publici în foarte multe companii de stat, în foarte multe funcţii publice din România”, a declarat el la Digi24.

Ministrul Energiei a spus că este anormal ca cineva cu o funcție publică să se îmbogățească din aceasta. De asemenea, a subliniat că, dacă cineva vrea să devină milionar, poate face acest lucru în mediul privat, pe baza competențelor sale.

”Trebuie să fie corectat pentru că este anormal ca cineva care şi-a asumat o demnitate publică, cum sunt şi eu, să ajungă să se îmbogăţească de pe urma funcţiilor publice pe care le deţine la stat. Dacă vrei să fii milionar poţi oricând, în baza competenţei pe care o ai, să mergi în mediul privat”, a afirmat el.

Bogdan Ivan a declarat că, în guvernul anterior, atunci când conducea Ministerul Economiei, salariul de ministru se situa pe locul 162 în clasamentul pe cuantum. Potrivit lui, mulți funcționari care nu au funcții de conducere sunt mai bine plătiți decât președintele României.

”Avem funcţionari care, mulţi dintre ei, poate nu au funcţii de conducere şi care, mulţi dintre ei, sunt plătiţi mai bine decât preşedintele României, ceea ce mi se pare aberant”, a explicat acesta.

Ministrul Energiei a relatat că a avut o discuție tensionată cu angajați din structurile inferioare ale ANRE, care i-au reproșat planurile de modificare a sistemului.

Oficialul a declarat că a avut o discuție tensionată într-o ședință internă cu angajații din eșalonul inferior al ANRE, care i-au reproșat că nu poate schimba regulile brusc, deoarece instituția funcționează conform unor reglementări europene și naționale.

„Pot doar să spun că am avut o discuţie puţin mai contondentă într-o şedinţă internă cu toţi operatorii din piaţă în care, nu cu conducerea ANRE, dar cu eşalonul inferior al ANRE-ului, în care mi s-a reproşat că vedeţi, domnule ministru, trebuie să înţelegeţi că nu puteţi aşa, de pe o zi pe alta, schimbaţi regulile, noi suntem o instituţie care lucrează după anumite reglementări europene, naţionale”, a spus el.

Bogdan Ivan a precizat că le-a transmis angajaților că ANRE este subordonată Parlamentului și că regulile pot fi modificate doar de Guvern și Parlament, subliniind că nu acceptă „explicaţii puerile”.