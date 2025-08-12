Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că Guvernul Bolojan a finalizat recent cadrul legal pentru atestarea, amenajarea și administrarea traseelor pedestre de interes național, destinate recreației.

De asemenea, a explicat că Asociația Tășuleasa Social pregătește documentația pentru atestarea Via Transilvanica, un traseu de 1.400 de kilometri care străbate cele mai frumoase zone ale României și promovează turismul sustenabil. Vicepremierul a adăugat că în aceeași zi a discutat cu Alin Useriu, unul dintre inițiatorii proiectului, și i-a transmis că va primi tot sprijinul instituțional pentru a proteja și dezvolta acest drum care leagă comunitățile și pune în valoare bogăția naturală și culturală a țării.

„🥾 Via Transilvanica, cel mai frumos proiect de țară, care merită toată susținerea noastră!”, a scris vicepremierul pe contul său de Facebook.

Via Transilvanica este un proiect făcut de asociația Tășuleasa Social, o organizație care are sediul în Pasul Tihuța, județul Bistrița-Năsăud. Această asociație are peste 23 de ani de experiență în organizarea unor proiecte legate de mediu, educație, comunitate, cultură și sport.

Via Transilvanica adună valorile principale ale asociației: voluntariatul, grija pentru natură și pentru comunități. A devenit cel mai mare proiect al lor. „Drumul care unește” este mai ales un proiect social, prin care comunități mici, care riscă să dispară, primesc o șansă să se dezvolte economic printr-un turism simplu, liniștit. Drumețul care merge pe acest drum nu are nevoie de lux, se mulțumește cu lucruri simple, apreciază produsele locale, respectă programul oamenilor din comunități și este curios și binevoitor.

Proiectul Via Transilvanica a început în 2018, anul în care s-au sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. A fost răspunsul nostru la nevoia unui proiect național care să vorbească cu adevărat despre unire. Așa a apărut ideea „drumul care unește”. Via Transilvanica leagă nu doar zece județe prin care trece, ci și toate diversitățile etnice, culturale, istorice și geografice din Transilvania și din țară. Și, desigur, unește și oamenii care parcurg acest drum.

Am lansat proiectul în Piața Cetății din Alba Iulia, când partenerii și susținătorii noștri au semnat un acord. La început, ne gândeam că ne va lua cel puțin zece ani să terminăm drumul. Am început în județul Bistrița-Năsăud, unde aveam experiență cu proiecte și colaborări. În 2019, am marcat începutul și sfârșitul drumului, în Bucovina și județul Mehedinți, ca o promisiune că vom lega aceste două puncte pe hartă. În 2020, am continuat cu județele Mureș, Harghita și Sibiu, în 2021 cu Caraș-Severin (unde este cea mai mare porțiune de drum), iar în 2022 am terminat cu Hunedoara și Alba.

În cei patru ani și jumătate de lucru, proiectul a strâns mulți susținători și, mai ales, mii de drumeți, pe care îi numim „oamenii drumului”. Pe 8 octombrie 2022, ne-am adunat din nou în Piața Cetății din Alba Iulia, de data asta peste 10.000 de oameni, pentru a lansa oficial traseul Via Transilvanica, un drum lung de 1.400 km, într-o sărbătoare numită Via Transilvanica Day.

Acum, Via Transilvanica este gata în totalitate și are 1.400 km, cu semne și marcaje clare: stâlpi indicatori, marcaje cu vopsea și borne din piatră andezit, fiecare o mică operă de artă.