Dacă nu știați, există o soluție eficientă la această problemă: sarea amară (sarea Epsom). Descoperită inițial în Epsom, Anglia, sarea amară este sulfat de magneziu – o sare cristalină, obținută din elementele magneziu și sulf.

Spre deosebire de un alt compus de curățare din cămară, bicarbonatul de sodiu, pH-ul sării amare este neutru, nici bazic, nici acid.

Folosită de obicei pentru a calma durerile musculare, sarea amară are o istorie lungă în gospodărie, cu diverse utilizări. Mulți știu deja cum să curețe cu sare amară, deoarece împrospătează rufele, curăță chitul, detartrează capete de duș și oferă o serie de alte trucuri pentru curățarea casei, conform Hunker.com.

Este ușor să cureți oalele arse cu sare amară. Dacă există o crustă groasă de reziduuri arse, îndepărtați cât de mult puteți cu un tampon abraziv sau partea aspră a unui burete de curățare.

Turnați apă în tigaie, apoi stropiți câteva picături de detergent de vase pe suprafața arsă și adăugați câteva linguri de sare amară în detergentul de vase. Cu un burete care zgârie, frecați combinația de detergent de vase și de sare amară într-o mișcare circulară strânsă.

Compoziția cristalină a sării amare va îndepărta alimentele arse, dar nu este suficient de abrazivă pentru a deteriora oalele și tigăile. Nu utilizați sare amară pe suprafețe antiaderente, deoarece le-ar putea deteriora.

Spre deosebire de o pastă pe bază de bicarbonat de sodiu, pH-ul neutru al sării amare nu va descompune chimic grăsimile.

Cu toate acestea, natura sa abrazivă este o soluție perfectă pentru cratițele arse. După ce ați curățat mizeria arsă, spălați bine vasele, așa cum ați proceda în mod normal pentru a le pregăti pentru următoarea utilizare.

Bicarbonatul de sodiu este un alt produs de curățare puternic. Puteți folosi bicarbonat pentru a curăța o gamă largă de articole și suprafețe din toată casa, inclusiv gresia pătată din bucătărie.

Când vine vorba de curățarea unei tăvi arse cu bicarbonat de sodiu, există câteva metode diferite pe care le puteți încerca.

O opțiune este să faceți o pastă groasă folosind bicarbonat de sodiu și puțină apă într-un raport de 3:1. Întindeți pasta peste orice zonă a tigăii arse. Lăsați pasta să acționneze peste noapte.

A doua zi, presărați puțin bicarbonat de sodiu peste zonă și folosiți un burete de curățat sau o perie de nailon pentru a scăpa de mizerie.

Pentru o arsură mai mare, săriți peste apă și încercați să combinați puterea de curățare a bicarbonatului de sodiu și a oțetului.

Puneți la fiert oțet alb, apoi turnați aproximativo1 cană de bicarbonat de sodiu. După ce scade, folosiți o perie de nailon pentru a curăța vasul și a îndepărta murdăria arsă.