Carnea de pui este cunoscută pentru conținutul său ridicat de proteine de calitate superioară, recomandate în alimentația copiilor și adulților. Totuși, mulți consumatori au asociat creșterea rapidă a puilor de carne cu administrarea de hormoni artificiali. Puii ajung la greutatea de sacrificare în aproximativ 40 de zile, ceea ce a alimentat suspiciunile.

Producătorii susțin însă că nu sunt folosiți hormoni de creștere în fermele comerciale. Întrebarea este inversă: chiar dacă ar exista astfel de substanțe, organismul uman le-ar putea prelua în forma lor activă?

Răspunsul este negativ, pentru că hormonii sunt proteine, iar acestea sunt descompuse în aminoacizi în stomac. Același proces are loc și după consumul de ouă, brânzeturi, pește sau carne de porc.

Dr. Bogdan Pascu, medic primar endocrinolog, explică:

„Auzim mereu – s-a îngrășat un copil pentru că a mâncat carne de pui sau are pubertate rapid instalată pentru că mănâncă carne de pui în exces. Ăsta e un mit!”, spune endocrinolog.

Pieptul de pui reprezintă o sursă de proteine de cea mai bună calitate, fiind recomandat încă din copilărie. Toate animalele produc hormoni, iar aceștia sunt esențiali pentru viață. Hormonii existenți în mod natural în păsări sunt neutralizați în timpul preparării termice a cărnii.

„Când preparăm carnea de orice animal, automat se inactivează și o parte din hormoni prin termopreparare. După care, mai există un proces – se inactivează prin enzimele digestive, pe care le avem”, detaliază Dr. Bogdan Pascu.

Astfel, organismul primește doar proteinele, care sunt descompuse în aminoacizi, necesari pentru funcțiile vitale și dezvoltarea organismului.

Acești aminoacizi sunt esențiali pentru sănătatea generală, iar lipsa lor poate duce la malnutriție proteică. Proteinele din carne, ouă sau pește sunt considerate de calitate superioară pentru că furnizează toți aminoacizii esențiali, indispensabili creșterii și regenerării celulare.

Consumul de carne de pui nu determină creșterea ponderală excesivă. O porție de 100 de grame de piept la grătar conține aproximativ 164 de calorii, fără impact semnificativ asupra greutății.

Dacă ar exista hormoni de creștere activi în carne, aceștia ar trebui administrați sub formă de comprimate pentru a influența organismul. În realitate, aceștia sunt distruși în tubul digestiv și nu pot avea efect.

Dr. Pascu explică clar diferența între mit și realitate:

„Ne-am dori să avem hormoni de creștere care se pot lua ca pastilă, dar nu există, vă spun din perspectiva endocrinologului. Ne-am dori să tratăm copii cu deficite de hormoni sub formă de pastilă, dar nu se poate – de aceea hormonii se administrează injectabil”.

Această explicație subliniază că hormonii necesari copiilor cu deficite de creștere trebuie administrați doar prin injecții, forma orală fiind ineficientă.

Pieptul de pui, consumat fără piele, furnizează în principal proteine, iar grăsimea se concentrează sub piele. Aceasta explică gustul mai neutru al pieptului de pui și necesitatea combinării cu alte alimente pentru a fi mai atrăgător în alimentația copiilor.

Ema Mărgineanu, dietetician și nutriționist, oferă sugestii practice:

„Un sandviș are două felii de pâine, așa o lipie integrală ne împachetează legumele. Am pus două surse de proteine pentru a crea un gust mai bogat – brânza cottage și un piept de pui – e accesibil pentru toată lumea”.

Această combinație asigură aportul de proteine și legume, fiind potrivită pentru pachetul de la școală sau gustări echilibrate.

Prin modul de preparare și asocierea corectă cu alte alimente, pieptul de pui poate fi integrat în dietă fără riscuri pentru sănătate și cu aport nutrițional optim.