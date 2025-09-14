Cele mai bune cinci mărci de frigidere, conform recenziilor. Există mărci de frigidere, unele mai evaluate în recenzii decât altele, așa că acest site a făcut câteva săpături și a creat o listă cu unele dintre mărcile care ar trebui considerate prioritare, dacă sunteți în căutarea unui frigider nou.

S-au luat în considerare recenziile cumpărătorilor de pe site-urile de vânzare cu amănuntul, dar și comparațiile modelelor dintr-o varietate de surse și publicații, precum și feedback-ul clienților și experiențe postate pe site-uri precum Reddit.

Iată mărcile de frigidere considerate cele mai bune, pe baza recenziilor clienților.

LG produce frigidere de multă vreme: a început în1965 și, de atunci, a lansat o gamă largă de frigidere diferite. Longevitatea LG nu este întâmplătoare, iar clienții care scriu pe site-urile de vânzare cu amănuntul tind să o facă în mod favorabil.

Unele dintre avantajele menționate adesea includ un design ușor de utilizat, interior spațios, iar pentru cei care optează pentru un model care are un aparat de fabricat de gheață, ei spun că este un câștig total.

Frigiderele LG primesc aprecieri și de la profesioniști. În 2025, Good Housekeeping a evaluat un frigider LG ca fiind cea mai bună alegere generală, în timp ce frigiderele LG cu uși franceze, congelator inferior și congelator superior s-au clasat la premiile oferite de The New York Times.

Compania există din 1911 și este și azi lăudată pentru că produce aparate la prețuri accesibile, care bifează toate casetele pentru clienții cu buget mai mic. Nu este surprinzător că unele dintre cele mai accesibile frigidere de la Whirlpool au mii și mii de recenzii de la clienți care spun că au acasă un frigider la preț rezonabil, cu un spațiu de stocare decent și care își face treaba.

Prețul accesibil nu înseamnă să faceți compromisuri cu privire la caracteristici. Numeroase recenzii observă că aparatele de fabricare a gheții disponibile la unele dintre aceste modele devin caracteristica preferată a bucătăriei familiei.

Whirlpool strălucește în special cu frigiderele sale mici și primește aprecieri pentru frigiderele cu o amprentă mică, deși au un spațiu de depozitare foarte generos. Apoi merită menționat faptul că nicio marcă nu este infailibilă, iar Whirlpool primește o bilă albă pentru faptul că a făcut frigidere pe care le poți repara, decât să le arunci.

Bosch este marca pe care trebuie să o luați în considerare dacă sunteți în căutarea unui aparat de lux. Această marcă și-a lansat linia de frigidere electrice în 1933, dar mulți oameni nu-și puteau permite banii pentru a le cumpăra.

Bosch este adesea numit brandul de bază pentru cei care se bazează pe funcția de fabricare a gheții, având o capacitate impresionantă de a face gheață.

Opțiunile de design, depozitarea, rafturile reglabile și stilul general elegant îi fac pe clienți să spună că merită prețul, în timp ce mulți alții observă că designul are o consecință pe care poate nu ați luat-o niciodată în considerare: iluminatul.

Mulți observă că aceste frigidere sunt puternic și complet iluminate, fiind ușor de văzut chiar și în interiorul sertarelor și al recipientelor pentru legume.

În 2025, fanii Costco au fost șocați când magazinul a scos la vânzare ceea ce părea un mini-frigider extrem de scump. Vestea bună este că nu toate aparatele de la Costco sunt exagerate și, cu doar câteva luni înainte, un utilizator Reddit a cerut păreri despre un frigider GE pus în vânzare acolo.

Clienții care au răspuns spunând că au cumpărat același frigider au remarcat: are mult spațiu de depozitare și iluminare bună. Un client chiar a remarcat că, atunci când temperatura a scăzut prea mult și un recipient pentru băuturi, a beneficiat de o înlocuire imediată.

GE există încă din 1892, iar în 2025 a primit laude în ziarul ”New York Times” pentru că a scos unele dintre cele mai bune și mai fiabile frigidere ale anului – mai ales dacă cauți ceva care nu are tehnologie inteligentă.

Samsung a devenit mai întâi cunoscut pentru televizoarele sale, așa că e de înțeles de ce frigiderele companiei au o mulțime de fani. AI Family Hub nu este pentru toată lumea, dar mulți spun că le place să aibă opțiunea de a viziona știri, de a transmite muzică sau de a urma rețetele sociale de pe ecranul încorporat al frigiderului. .

Good Housekeeping a numit frigiderul inteligent Samsung cu 4 uși Flex Door French Door (disponibil pentru 3.298 USD) ca fiind cea mai bună opțiune pentru frigiderele inteligente. Frigiderul știe ce este în el și vă poate recomanda mese în funcție de ceea ce aveți.