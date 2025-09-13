Există un mare producător de frigidere care și-a dezamăgit clientela în ultimul timp, până la punctul în care recenziile îi avertizează pe potențialii consumatori să se gândească de două ori înainte de a cumpăra un tip de frigider Samsung.

De altfel, Samsung a cunoscut o scădere a popularității frigiderelor în ultimii ani, consumatorii exprimându-și dezamăgirea din mai multe motive, informează hunker.com

De fapt, Samsung a făcut obiectul unei investigații a Comisiei pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA între 2022 și 2023, după ce în cei ani anteriori investigației au fost depuse peste 600 de reclamații cu privire la modelele mărcii.

Preocupările principale citate în plângere au inclus defectarea aparatelor de gheață și probleme cu controlul temperaturii. Se pare că acesta din urmă este și motivul pentru sute de plângeri privind deteriorarea alimentelor și toxiinfecții alimentare.

Preocupările au fost atât de copleșitoare ca număr, încât au fost depuse mai multe procese colective în ultimii ani.

Mai precis, s-a constatat că defectele aparatului de gheață au rezultat din probleme de acumulare în partea din spate a congelatorului, ceea ce ar duce la defecțiunea indicatoarelor de temperatură și ar împiedica frigiderul să mențină temperaturile adecvate pentru siguranța alimentelor sau a medicamentelor.

În multe cazuri, sarcina cădea în grija consumatorului, care trebuia să descopere cum să oprească acumularea de gheață în congelatoare și să dezlege misterul resetării frigiderelor Samsung.

Preocupările legate de frigiderele Samsung sunt atât de mari ca număr, încât mult forumuri de socializare sunt dedicate consumatorilor care își exprimă frustrările.

Pagina de Facebook, Samsung Home Appliance Complaint Forum, de exemplu, este plină de comentarii din partea consumatorilor. Toate reclamă problemele legate de aparatul de gheață și de temperatură ale frigiderului Samsung menționate mai sus, împreună cu componentele defecte, costul reparațiilor și prețul inițial.

Reddit este o altă platformă de socializare unde puteți găsi clienți Samsung nemulțumiți. În subreddit r/Appliances, postări de genul „Frigiderele Samsung sunt atât de proaste?” sunt foarte frecvente. O simplă privire vă va spune că utilizatorii Reddit ”urasc toate aparatele Samsung” și că „niciodată, dar NICIODATĂ nu trebuie să cumpărați un frigider Samsung”.

Compania Samsung este conștientă de nemulțumirea consumatorilor. În 2023, câștigurile companiei au atins un minim al ultimilor șase ani, scăzând cu aproape 60% față de anii precedenți.

Și în timp ce Samsung a citat cererea scăzută și sectorul telefoanelor inteligente ca fiind principalii vinovați pentru scăderea cifrelor, este evident de ce consumatorii se îndepărtează de frigiderele Samsung.

Cu toate acestea, nu toate frigiderele Samsung sunt supuse recenziilor. Modele precum Samsung Bespoke French Door Fridge se laudă cu recenzii decente pe site-urile comercianților, cum ar fi Home Depot.

Utilizatorii spun că este „elegant și spațios”, cu „îmbunătățiri care merită luate în considerare!” Cu toate acestea, merită remarcat faptul că multe dintre recenziile de cinci stele ale acestui model au fost etichetate ca „parte a unei promoții”.