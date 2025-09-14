Gustarea bogată în fibre pe care ar trebui să o evitați dacă vreți să slăbiți. În schimb, mulți susțin că multe smoothie-uri comerciale (și chiar unele făcute în casă) pot îngreuna pierderea în greutate, în ciuda faptului că au o reputație „sănătoasă”.

„Fibrele vă fac să vă simțiți sătul mai mult timp”, spune Dr. Chris Mohr, consilier de fitness și nutriție la BarBend. ”De asemenea, fibrele ajută la menținerea nivelului de zahăr din sânge, prevenind scăderile energetice care duc la excesul de mâncare sau la gustarea alimentelor nedorite. Pe scurt, vă ajută să controlați apetitul în mod natural”, explică el.

Cu toate acestea, anumite gustări bogate în fibre pot afecta obiectivele de scădere în greutate, scrie Parade.

„De multe ori, alimentele și gustările ambalate, bogate în fibre, conțin și ingrediente nesănătoase, cum ar fi zahăr procesat, grăsimi și conservanți”, explică Lacy Puttuck, dietetician la Top Nutrition Coaching. Ea spune că aceste ingrediente pot contribui la creșterea în greutate și la alte probleme de sănătate.

Dieteticienii spun că multe smoothie-uri comerciale (și chiar unele de casă) pot îngreuna pierderea în greutate, în ciuda faptului că au o reputație „sănătoasă”. „Smoothie-urile pot părea sănătoase, dar atunci când sunt pline cu suc de fructe, siropuri sau iaurt îndulcit, consumi mai multe calorii decât îți dai seama”, subliniază dr. Mohr.

În timp ce caloriile sunt vitale pentru menținerea energiei și a satisfacției, cele din aceste tipuri de smoothie-uri pot avea un efect opus.

Poți bea un smoothie bogat în fibre și să slăbești, cu o condiție. „Cu ingredientele potrivite, un smoothie de casă poate fi un plus grozav pentru rutina zilnică de alimentație”, spune Rachel Gargano, medic nutriționist la Live it Up. „Scopul este să ne asigurăm nu numai că acesta conține fibre, ci și proteine ​pentru a evita capcana zahărului adăugat”, adaugă ea.

Iată ce pune Gargano în blender când face un smoothie:

O bază. Optează pentru lapte degresat, 1% sau vegetal neindulcit în loc de sucul de fructe 100%, care poate contribui la cresterea in greutate. „Laptele degresat sau 1% poate funcționa bine, sau un lapte vegetal neîndulcit”, spune ea.

Un antioxidant. Fructele înghețate ajută să-i ofere smoothie-ului o textură înghețată și groasă și sunt mai puțin costisitoare. Majoritatea oamenilor se descurcă bine cu aproximativ ½ cană sau mai puțin. Puteți lua în considerare și câteva bucăți de banană.

Verdeaţă. Legumele verazi fac magia fibrelor. Sunt recomandate spanacul sau varza kale pentru fibre, volum și micronutrienți, spune Gargano.

Proteine. Fibrele și proteinele au o putere mare totală. Una dintre sursele de proteine ​​preferate ale lui Gargano includ iaurtul grecesc fără grăsimi.

Majoritatea oamenilor încearcă să introducă suficiente fibre în dietă. Multe gustări comerciale pot conține ingrediente precum zahăr adăugat care nu ajută la eforturile de scădere în greutate. Este mai sigur să folosiți suplimente?

„Suplimentele cu fibre pot ajuta la completarea golurilor, dar nu oferă vitaminele, mineralele și fitonutrienții care provin din alimente integrale”, spune dr. Mohr.

Alimentele precum fructele, legumele, fasolea și cerealele integrale oferă o gamă mai largă de beneficii. Suplimentele pot fi un plan de rezervă, dar alimentele ar trebui să fie baza atât pentru pierderea în greutate, cât și pentru sănătatea pe termen lung.