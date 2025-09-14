Magnoliile sunt cele mai frumoase, așa că merită să le găsiți locul potrivit, astfel încât să vă puteți bucura din plin de florile sale superbe.

Indiferent dacă aveți o magnolie roz sau un soi clasic, alb sau crem, orice magnolie plantată doar de un an sau doi poate fi de obicei transplantată cu succes în alt loc. Iată ce vă sfătuiesc experții pe HomesandGardens.

Arborii de magnolie mici, recent plantați, se transplantează mai bine decât plantele mai mari și bine stabilite. Dacă magnolia este mai înaltă, atunci ar trebui să renunțați.

Cu cât magnolia este mai mică, cu atât e mai probabil să crească bine după ce a fost mutată. Și cu cât planta este mai mare, cu atât este mai grea și greu de gestionat. Iată cum să faceți asta în nouă pași simpli:

Prima parte a modului de transplantare a unui arbore de magnolie este să vă asigurați că îl udați bine cu îngrășământ lichid de rododendron.

Apoi, răzuiți puțin pământ din jurul plantei pentru a vedea unde se află globul original.

Folosiți o cazma de grădină pentru a tăia vertical, la adâncimea cazmalei, într-un inel, la aproximativ 30 cm mai departe de trunchi.

Folosiți cazmaua pentru a strânge magnolia și a-i slăbi rădăcinile

Apoi pregătiți gaura de plantare, în noua locație a magnoliei.

Încercați să păstrați cât mai mult pământ pe rădăcinile magnoliei atunci când o mutați. Cea mai bună abordare este să folosiți pânză sau polietilenă rezistentă, sub copac, pentru a menține solul pe rădăcini.

Transportați planta la noul său loc și plasați-o în gaura pregătită.

Glisați polietilena sau pânza de pânză de sub rădăcină, apoi umpleți din nou gaura cu compost de bună calitate.

Udați din nou și fertilizați magnolia cu îngrășământ lichid

Înainte de a vă gândi cum să transplantați o magnolie mai matură, amintiți-vă că, cu cât este mai mare, cu atât va fi mai dificil.

Urmați aceeași procedură de bază ca și pentru o magnolie mai mică, dar amplificați totul pentru a face față creșterii mai mari a rădăcinilor mai mari.

Rădăcinile de magnolie sunt moi și casante, de aceea ar trebui să le protejați de deteriorare și să lăsați cât mai mult pământ pe ele.

Sistemul de rădăcină redus va absorbi mai puțină umiditate, iar acest lucru poate fi echilibrat prin îndepărtarea unei părți din creșterea superioară.