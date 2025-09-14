Începând cu ora 10:00, protestatarii se vor aduna în Piața Victoriei, unde vor rămâne până la ora 13:00. Ulterior, aceștia se vor deplasa pe traseul: Piața Victoriei – Șoseaua Berzei – Buzești – Strada Vasile Pârvan – Pod Hașdeu – Strada BP Hașdeu – Bulevardul Națiunilor Unite – Parc Izvor. Între orele 14:00 și 15:00 este programată o adunare publică la Palatul Parlamentului.

””În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, avertizau sindicaliştii la începutul acestei luni.

Protestatarii solicită respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților din administrație, inclusiv dreptul la muncă, la stabilitate și la dezvoltare profesională în funcția publică, condiții de muncă decente, dreptul la negociere colectivă și autonomie locală. Aceștia cer eliminarea mandatelor temporare și a testărilor periodice impuse funcționarilor publici, măsuri pe care le consideră generatori de politizare a administrației și de destabilizare a resursei umane.

De asemenea, revendică menținerea stabilității și predictibilității funcției publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ care, în opinia lor, încalcă dreptul constituțional la muncă, în special prevederile referitoare la crearea forțată a jumătății de funcționar public pe posturi deja ocupate.

Alte revendicări ale protestatarilor includ realizarea unor analize reale de impact social și financiar înainte de orice reducere de personal, luând în considerare efectele asupra contribuțiilor sociale, veniturilor bugetare, șomajului și costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice.

Aceștia solicită renunțarea la propunerea de a institui un „meniu pentru săraci” — o grilă de salarizare discriminatorie pentru angajații din unitățile administrativ-teritoriale cu venituri reduse din impozite și taxe locale, care contravine principiului „la muncă egală – salarizare similară”, prevăzut în Carta Socială Europeană, precum și principiului de creare a procedurilor de egalizare financiară, conform Cartei Europene a Autonomiei Locale.