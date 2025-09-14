În cadrul emisiunii „La Măruță”, Marcela Fota a făcut câteva declarații despre viața sa personală, care au surprins audiența. Artista a nominalizat trei bărbați din lumea publică pe care i-ar alege în roluri distincte: soț, amant și confident.

Această alegere oferă o imagine clară asupra preferințelor sale și asupra modului în care percepe personalitățile din showbiz. Întrebată despre cine i-ar putea fi amant, Marcela Fota a nominalizat fără ezitare pe Adrian Alexandrov, soțul Elenei Udrea.

În ceea ce privește rolul de soț, artista l-a ales pe fostul fotbalist Cristi Chivu, iar pe designerul Cătălin Botezatu l-a considerat potrivit pentru funcția de confident.

„Alexandru (n.r. partenerul Elenei Udrea), îl băgăm și crush-ul meu de la început, Cristi Chivu, confident Cătălin Botezatu. (…) Exact în ordinea în care am spus. (…) Da, îmi place (n.r. de soțul Elenei Udrea)… păi spune-mi o doamnă care nu zice: ‘Mamă, ce mișto e!’”, a explicat artista în cadrul emisiunii.

Marcela Fota a precizat că admiră în mod deosebit răbdarea și implicarea lui Alexandrov în creșterea fiicei sale, dar și aspectele fizice și personalitatea lui Cristi Chivu.

„Cristi Chivu, da… blândețea întruchipată și Cătălin Botezatu (n.r. l-ar alege că și confident). (…) Da (n.r. l-a văzut doar la TV pe partenerul Elenei Udrea) și-mi place, și admir faptul că a fost răbdător și admir faptul că și-a crescut fata și admir mai multe la el… și este și foarte frumos ca și bărbat”, a adăugat artista.

Marcela Fota a trecut printr-o perioadă dificilă în urmă cu cinci ani, după decesul soțului său. Ulterior, cântăreața a ales să înceapă o relație cu un bărbat cu mai mult de două decenii mai tânăr decât ea.

Alegerea unui partener mult mai tânăr a fost explicată de artistă prin nevoia de a depăși durerea sufletească și de a avea alături pe cineva care să îi ofere sprijin emoțional.

Această relație a durat o perioadă, dar s-a încheiat fără conflicte majore. Marcela Fota a declarat că privește cu optimism viitorul, continuând să își gestioneze viața personală și profesională. Experiența i-a oferit o perspectivă mai clară asupra alegerilor pe care le face și a modului în care acestea îi influențează starea emoțională.

Artista a subliniat că nu se teme să vorbească deschis despre gusturile sale în privința bărbaților din showbiz, chiar dacă unii dintre aceștia sunt căsătoriți. Marcela Fota a explicat că îi place să observe calitățile persoanelor publice, apreciind atât aspectele fizice, cât și comportamentele lor în viața de zi cu zi.

În cazul lui Adrian Alexandrov, artista a remarcat atât răbdarea sa, cât și implicarea în creșterea fiicei. De asemenea, a declarat că admirația sa pentru Cristi Chivu se bazează pe blândețea și pe modul în care fostul fotbalist și-a construit viața personală.

În privința lui Cătălin Botezatu, Marcela Fota a spus că l-ar vedea ca pe un confident de încredere, capabil să ofere sprijin și să împărtășească experiențe personale.

Prin aceste declarații, Marcela Fota a demonstrat că viața personală poate fi abordată cu sinceritate și umor, chiar și în mediul complex al showbiz-ului românesc.

Artista reușește să combine cariera muzicală cu gestionarea interesului public pentru viața sa privată, fără a ascunde preferințele și impresiile față de personalitățile din domeniul artistic sau sportiv.