Rechemările în service sunt campanii prin care producătorii solicită proprietarilor să aducă mașina la verificări sau reparații din motive tehnice sau de siguranță.

În majoritatea cazurilor, aceste intervenții sunt gratuite, fiind determinate de defecte de fabricație sau riscuri ce pot afecta utilizarea în siguranță.

Conform reglementărilor, proprietarii au dreptul să fie informați oficial despre rechemare. Notificarea se face, de obicei, prin poștă, e-mail sau telefon, indicând problema exactă și procedura de rezolvare. În plus, aceștia pot fi prezenți la operațiunea de service, fără a participa direct la lucrări.

RAR a anunțat recent o rechemare ce a vizat peste 14.000 de mașini fabricate între 1998 și 2019, din mărci precum Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Cupra, Dodge, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen.

Motivul: posibile probleme la airbag, provocate de combinația dintre vechimea vehiculului și temperaturile ridicate.

Drepturile proprietarilor de autoturisme în cazul rechemărilor la service

Reparație fără costuri – Orice intervenție necesară în urma unei rechemări trebuie efectuată gratuit, fără ca proprietarul să suporte vreo cheltuială.

Obligația de informare – Șoferii trebuie anunțați oficial despre existența rechemării, prin mijloace precum poșta, e-mailul sau telefonul. Notificarea trebuie să conțină detalii clare despre natura problemei și modul în care se va desfășura reparația.

Prezența la lucrări – Conform legislației, proprietarul are dreptul să fie prezent atunci când autovehiculul este reparat în service, însă acest lucru nu implică participarea sa directă la operațiuni.

Pe lângă aceste aspecte, trebuie reținute și următoarele:

Rechemările au caracter obligatoriu – Producătorii sunt obligați să inițieze campanii de rechemare pentru orice defect ce poate pune în pericol siguranța rutieră sau buna funcționare a mașinii.

Posibilitatea de verificare – Fiecare proprietar poate afla dacă vehiculul său este inclus într-o rechemare accesând platforma online a Registrului Auto Român sau luând legătura direct cu producătorul ori reprezentanța autorizată.

Legea obligă producătorii auto să inițieze rechemări pentru orice defect care poate pune în pericol viața pasagerilor sau integritatea vehiculului. Reparațiile se fac exclusiv în service-uri autorizate și nu pot fi taxate proprietarilor în condiții normale.

O altă regulă importantă este accesul public la informații despre campaniile active. Proprietarii pot verifica pe site-ul Registrului Auto Român sau direct la reprezentanță dacă mașina lor este inclusă într-o rechemare.

Verificarea se poate face și prin introducerea numărului de identificare al vehiculului (VIN) pe platformele oficiale ale producătorilor.

Există situații în care intervenția nu este complet gratuită. Dacă sistemul vizat de rechemare a fost modificat neautorizat, de exemplu prin instalarea unui software diferit, producătorul poate refuza acoperirea totală a costurilor.

Aceeași regulă se aplică atunci când sunt necesare reparații suplimentare cauzate de accidente, inundații sau intervenții anterioare defectuoase.

În aceste cazuri, piesele sau manopera suplimentară pot fi facturate, chiar dacă problema principală intră în campania de rechemare.

În mod obișnuit, o rechemare rămâne valabilă pe termen nelimitat, indiferent de numărul schimbărilor de proprietar. Campania se închide doar atunci când toate vehiculele afectate au fost reparate sau, dacă nu există soluție tehnică, înlocuite.

O excepție notabilă o reprezintă anvelopele, pentru care rechemările sunt valabile doar 60 de zile de la anunț. După acest termen, intervenția gratuită nu mai este garantată.

Dealerii autorizați nu pot refuza legal efectuarea unei rechemări de siguranță, cu condiția ca defectul să fie responsabilitatea producătorului. Totuși, în practică, pot apărea situații de refuz sau taxe suplimentare.

Acest lucru se întâmplă uneori dacă vehiculul are peste 15 ani sau prezintă daune cauzate de factori externi, cum ar fi o inundație. Chiar și în aceste cazuri, proprietarii pot apela la producător sau la autoritățile competente dacă consideră că refuzul este nejustificat.

Istoria industriei auto a înregistrat campanii de rechemare care au afectat milioane de șoferi. În 2016, scandalul emisiilor Volkswagen a dezvăluit modificarea software-ului motoarelor diesel pentru a reduce fals nivelul emisiilor în teste. Rezultatul: 11 milioane de vehicule chemate în service și o factură de 15,7 miliarde de euro pentru companie.

În anii 2000, Ford a rechemat aproape 15 milioane de vehicule din cauza unor comutatoare de cruise control defectuoase, care puteau provoca incendii.

Un alt caz, din anii ’90, a implicat anvelope Firestone care se puteau dezintegra la viteze mari, ducând la răsturnarea SUV-urilor Ford.

Astăzi, tehnologia TPMS (monitorizarea presiunii în pneuri) este utilizată pentru a preveni astfel de incidente.

Notificările de rechemare se trimit o singură dată și doar proprietarului din momentul respectiv. Dacă ai cumpărat o mașină second-hand, există șansa ca fostul proprietar să fi ignorat campania.

Pentru a verifica, poți introduce marca, modelul și anul de fabricație pe internet, urmate de termenul „rechemare”.

Unele platforme solicită doar numărul VIN și oferă informații detaliate despre posibilele probleme. Dacă apare o campanie activă, contactarea dealerului autorizat este cea mai rapidă cale de rezolvare gratuită.