România traversează una dintre cele mai dificile perioade financiare din ultimii ani. Ministerul de Finanțe a publicat execuția bugetară pentru primele șapte luni din 2025, iar cifrele confirmă un record negativ: deficitul bugetar a ajuns la 76 de miliarde de lei, cu 5 miliarde mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai mare deficit din istoria recentă, iar perspectivele nu par optimiste.

Guvernul României și-a asumat în fața Uniunii Europene reducerea deficitului, însă măsurile luate contrazic promisiunile oficiale. În loc să relaxeze povara fiscală și să încurajeze mediul privat, autoritățile au decis să mărească taxele și accizele.

De la începutul acestui an, aproximativ un milion de români din domenii precum IT, construcții și agricultură au fost afectați de creșteri de impozite. În plus, s-a majorat și impozitul pe dividende, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra economiei și asupra micilor investitori.

Antreprenorul Radu Georgescu, într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, explică faptul că România repetă aceeași greșeală de peste două decenii: aplică politici prociclice.

Concret, atunci când economia înregistrează creșteri, guvernele nu constituie rezerve, ci, dimpotrivă, se împrumută și măresc datoria publică. Iar atunci când apare criza, în loc să elibereze resurse pentru a sprijini mediul privat și consumul, autoritățile cresc taxele și reduc cheltuielile.

Această strategie are consecințe directe asupra populației. Creșterea taxelor generează inflație și erodează veniturile reale, iar reducerea numărului de bugetari, anunțată pentru perioada următoare, poate produce efecte negative în lanț.

În opinia lui Georgescu, concedierile din sectorul public ar fi trebuit făcute în perioade de creștere economică, când persoanele disponibilizate ar fi avut șanse reale să fie absorbite de mediul privat. În actualul context, tăierea locurilor de muncă nu doar că afectează stabilitatea bugetarilor, dar va reduce consumul, cu impact direct asupra firmelor private care depind de acești clienți.

„Mulți se bucură acum că Guvernul vrea să dea afară bugetari. Dar acești oameni sunt consumatori direcți și indirecți ai produselor și serviciilor din piață. Dacă veniturile lor se reduc sau dispar, și companiile private vor resimți imediat lovitura. Cei care aplaudă acum s-ar putea să se plângă peste câteva luni că și-au pierdut propriile locuri de muncă”, avertizează Georgescu.

România se află astfel prinsă într-un cerc vicios: în vremuri de creștere economică nu se fac rezerve, iar în crize se transferă povara asupra populației. Rezultatul este o economie fragilă, cu un mediu privat vulnerabil și o populație tot mai sărăcită.

Întrebarea care rămâne este dacă România va avea, în viitor, un guvern care să respecte principiile fundamentale ale economiei și să construiască rezerve în perioadele bune pentru a proteja țara în momentele grele.

Desi Guvernele au jurat pe rosu celor de la UE ca vor reduce deficitul bugetar Guvernul Romaniei le-a pregatit o surpriza Guvernele au jurat pe degetelul mic ca vor creste taxele pentru ca vor sa reduca deficitul bugetar Alta surpriza De la 1 ianuarie 2025 au crescut taxele pentru aproximativ 1 milion de romani ( IT, constructii, industria agricola) S-au marit accizele S-a marit impozitul pe dividende Ce se intampla? Ce nu este OK? Guvernul Romaniei a fost blestemat de vreo vrajitoare care a fost amendata ca nu avea casa de marcat si nu dadea bon fiscal? Nu Este doar economie In ultimii 20 de ani, toate Guvernele din Romania au luat masuri pe care economistii le numesc prociclice Inclusiv actualul Guvern ia tot masuri prociclice, nu ia niste masuri care sa ajute economia Pe scurt, Guvernele au facut invers decat este explicat in cartile de economie In cartile de economie spune ca in perioade de cresteri economice guvernele trebuie sa faca rezerve Si in perioade de crize economice trebuie sa dea drumul la rezerve pentru a ajuta mediul privat De 20 de ani guvernele din Romania fac invers In perioade de cresteri economice , nu fac nicio rezerva Din contra, ei se imprumuta crescand datoria Romaniei Iar cand vine criza economica, deoarece Guvernul nu are rezerve cere din rezervele populatiei Actualul Guvern ia tot masuri prociclice Cresc taxele pentru populatie Si vor sa reduca numarul de bugetari Cresterea de taxe va genera inflatie si saracirea populatiei Acelasi efect il are si reducerea numarului de bugetari Reducerea de bugetari trebuia facuta in perioada de crestere economica, cand cei dati afara puteau sa se angajeze in mediul privat In acest fel nu se destabiliza economia Vad multi care sar intr-un picior de bucurie ca Guvernul vrea sa dea bugetari afara Acestia nu inteleg ca bugetarii sunt clienti directi sau indirecti ai produselor si serviciilor firmelor private Daca nu vor mai avea job sau vor avea veniturile reduse , bugetarii nu vor mai cumpara sau vor cumpara mai putin Iar efectul va fi imediat si in sectorul privat Cei care sar acum intr-un picior de bucurie, este posibil sa injure peste 3 luni ca au ramas fara job din cauza ca bugetarii nu au mai cumparat sau au redus bugetul de cheltuieli