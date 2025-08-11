Autoritățile din România intenționează să utilizeze tehnologia dronelor pentru a identifica construcțiile neautorizate și imobilele nedeclarate fiscal. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că această măsură are ca scop corectarea inechităților fiscale și aplicarea legii în mod egal față de toți proprietarii de locuințe.

Potrivit ministrului Cseke Attila, utilizarea dronelor nu va fi o practică generală și necontrolată, ci va fi strict reglementată și permisă doar unor entități autorizate. Tehnologia va ajuta autoritățile locale să monitorizeze mai eficient zonele unde au fost ridicate construcții fără autorizație sau care nu sunt înregistrate în evidențele fiscale, astfel încât proprietarii să fie obligați să plătească taxele aferente.

”Această posibilitate prin care nu numai că se filmează, se măsoară imobilul respectiv deasupra căruia zboară drona, este o modalitate folosită deja în alte state ale Uniunii Europene. Şi aici vorbim în principal de impactul asupra imobilelor care se construiesc fără autorizaţie de construire, care nu sunt declarate la Fisc, pentru care nu se datorează şi nu se plătesc impozite”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Cseke Attila a subliniat importanța principiului echității sociale în acest demers, atrăgând atenția că toți cetățenii trebuie să contribuie corect la bugetul local. Cei care până acum au evitat obligațiile fiscale vor fi astfel constrânși să respecte legea.

”Şi ceilalţi care ar trebui să plătescă, dar astăzi eludează această lege, trebuie, cum să vă spun, luaţi pe calea cea bună sau prin constrângere, în aşa fel încât ei să-şi plătească aceste impozite”, a declarat Cseke Attila.

Deocamdată, nu există o dată fixă pentru introducerea acestei măsuri, care ar putea intra în vigoare odată cu adoptarea unui pachet legislativ mai amplu. Ministrul a amintit că această metodă este deja folosită cu succes în alte țări din Uniunea Europeană, oferind un instrument modern de control și prevenire a fraudei în domeniul imobiliar.