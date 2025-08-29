Dronele vor fi utilizate de persoanele autorizate conform legislației în vigoare, inclusiv de primării. Folosirea dronelor este permisă atunci când există dificultăți de acces pe terenul privat sau alte impedimente care împiedică verificarea fizică a construcțiilor de către inspectori.

Cseke Attila a subliniat că metoda permite identificarea și măsurarea construcțiilor ilegale, facilitând calcularea unui rol fiscal fără a fi nevoie de intrarea pe proprietatea privată. Aceasta oferă posibilitatea de a aplica sancțiuni și amenzi pentru ridicarea ilegală a clădirilor și de a stabili plățile fiscale pentru suprafețele construite.

„Cel care este autorizat, care poate fi și primăria, conform legislației în vigoare. Astăzi se întâmplă fizic. Un inspector fiscal, un inspector al primăriei se duce pe teren, are o informație cu privire la faptul că pe un teren se ridică o construcție ilegală pentru care, sigur, poate să verifice în evidența primăriei că nu are autorizație emisă și așa mai departe, dar trebuie să meargă la fața locului. E o problemă de intrare pe terenul, proprietate privată a unui cetățean, avem un zid în care inspectorul nu poate acționa”, a declarat Cseke Attila la Digi24.

Ministrul Dezvoltării a menționat că tehnologia dronelor pentru verificarea construcțiilor este folosită deja în mai multe țări din Vest. Această metodă oferă autorităților multiple avantaje, printre care identificarea rapidă a clădirilor ilegale, măsurarea lor precisă și calcularea taxelor datorate, respectând dreptul la proprietate privată.

Cseke Attila a reamintit că proprietatea privată este garantată prin Constituție și a subliniat că utilizarea dronelor este reglementată, fiind necesară autorizarea acestora și existând legislație care stabilește cine le poate folosi.

El a explicat că această metodă, prezentă de câțiva ani în țările occidentale, nu se rezumă doar la identificarea unei construcții ridicate ilegal, ci permite și măsurarea exactă a acesteia, ceea ce face posibilă impunerea unui rol fiscal la primărie.

Potrivit ministrului Dezvoltării, avantajele sunt multiple: pe de o parte, autoritățile pot aplica sancțiuni și amenzi pentru construcțiile ridicate ilegal, iar pe de altă parte pot stabili obligația de plată a impozitului pentru suprafața identificată, fără a fi nevoie de intrarea pe proprietatea privată.